Fans de los libros: "Los booktubers de La Teja" y un proyecto para incentivar la lectura

Antonella analizó La Tregua de Mario Benedetti. Maite habló sobre Los crímenes de la Rue Morgue, de Edgar Alan Poe. Belén, en otro video, dejó una reseña de La otra vida de Belén, de Cecilia Curbelo.

Antonella, Maite y Belén son solo tres de las voces que dan vida al canal de YouTube LeeConEstilo47, parte de un plan que busca promover la lectura y que nació en el Liceo N° 47 Dr. Hugo Batalla de La Teja. El canal fue creado en mayo de 2018 y desde entonces en la zona conocen a los chiquilines como “los booktubers de La Teja”.

Silvia Bocchi, profesora de Literatura y referente en esta actividad, contó a El País que el proyecto en el que se enmarca la existencia de este canal de YouTube se llama Educación y Comunicación con Estilo 47 y comenzó hace unos tres años en el mencionado centro de estudios.



Ya en los inicios, los alumnos lograron crear un espacio radial llamado Con estilo 47 y actualmente se los puede escuchar los lunes de 12.30 a 13.30 y los martes de 14 a 15 horas, sintonizando la radio comunitaria de La Teja 103.3 FM El Puente.

En este espacio, los adolescentes comparten noticias del barrio, hablan de moda, de deporte y de libros. Bocchi explicó que la idea de tener un programa de radio surgió con el objetivo de “mejorar la expresión oral y escrita de los chiquilines, pero como profesora de Literatura también me interesaba que en el programa hubiera un espacio de lectura”.

Los jóvenes son los protagonistas: ellos leen lo que les gusta, eligen de qué quieren hablar, qué material van a reseñar, producen el programa de radio y los videos para YouTube. La docente señaló que “el hecho de que el programa de radio haya tenido el éxito que tiene es porque los chiquilines son los que arman el espacio”. Y destacó que “la lectura no es algo que se impuso; si ellos no hubieran querido no lo hacían, pero esa es una prueba más de que a los jóvenes le gusta leer”.



El programa de radio y los videos subidos a YouTube están hechos por alumnos de 1°, 2° y 3° año de Ciclo Básico: “Hay un grupo fijo de unos 15 que son los que siempre están en la radio, pero además de ellos viene el que quiera, al igual que los docentes”, detalló la profesora.

Quienes participan en estas actividades lo hacen a contra turno. Bocchi contó que se mantienen en contacto toda la semana vía WhatsApp y por allí van hablando y opinando de lo que cada uno tiene para compartir. Luego, se reúnen un rato antes de que comience el programa radial, arman la grilla, pero “la responsabilidad de cada espacio la asumen ellos”, sostuvo.



La docente dijo que “había un límite bastante marcado en el barrio entre la educación formal y la cultura barrial”. Y añadió: “Por suerte hemos logrado romper ese límite y las jornadas que solemos hacer involucran tanto instituciones de la educación formal como informal, clubes de lectura de adultos mayores, la red nacional de lectura, vienen liceos de la zona”.



“No sabíamos que íbamos a lograr tanto, pero rompimos estereotipos y límites, hemos abierto camino y vamos a seguir porque nos encanta”, concluyó la profesora.

También hacen actividades en escuelas e invitan a alumnos de otros liceos a compartir reseñas y recomendaciones.