Fan art: tres ilustradores relatan su experiencia convirtiendo historias en arte

Entre cómics y películas, desde chicos aprendemos a convivir en un mundo de historias. Entonces, algunos juegan a ser su personaje favorito, otros decoran su cuarto con motivo de su serie preferida y otros se ponen a dibujar inspirados en esos universos que ven en la televisión o encuentran en los libros. “El dibujo de fan art empezó como una manera de participar en las historias que a mí me gustaban”, contó Ana Bidault, artista uruguaya.

Desde la cuna.

Ana tenía alrededor de 21 años cuando empezó a dedicarse a la ilustración de manera profesional, pero ya dibujaba desde niña: “Era mi herramienta para acercarme a lo que me gustaba e incluso hacía dibujos de mí siendo un personaje de tal serie o película”.



Hoy, con 29 años, dibuja fan art en su tiempo libre. Realiza obras originales y también trabaja por encargo, principalmente haciendo ilustraciones para libros educativos.



Juan Gorgoroso también dibujaba de pequeño, sobre todo fan art de las series Naruto, Sailor Moon y Sakura Card Captor. Empezó a ilustrar profesionalmente cuando tenía 15 años: “Averigüe cómo manejarme con PayPal y comencé a hacer trabajos chiquitos”.



Durante sus comienzos, los pedidos de fan art que más se repetían eran del videojuego League of Legends. Poco a poco, empezó a tener clientes fijos que lo motivaban a “seguir en el camino de la ilustración”.



Otra artista que tiene experiencia con el fan art es Fiorella Santana. “Dibujo desde que tengo la habilidad de agarrar un lápiz”, aseguró. Transformó su pasión en su salida laboral cuando tenía alrededor de 28 años. Ahora tiene 34 y sigue haciendo fan art para sí misma, pero realiza otro tipo de obras para vender.

Ilustración de Ana Bidault.

Apasionados.

Seis horas, todos los días. Ese es el promedio de tiempo que Ana pasa dibujando. En cuanto al fan art, lo que más le gusta es todo lo que tiene que ver con el mundo de Walt Disney y el mago Harry Potter: “Es algo que conecta mucho con la gente, porque son personajes que todos conocemos y queremos”.



Su dibujo de fan art preferido es uno que hizo con motivo de un hashtag que circulaba por Instagram (#sixfanartchallenge), donde quienes se sumaban subían una grilla de seis personajes. “Me gustó un montón porque me llevó a mi infancia, fue como un mimo a mi niña interior”, dijo.



Por su parte, Juan prefiere dibujar personajes coloridos y con muchos detalles: “Encuentro muy divertido ilustrar armaduras o cosas así, que tengan muchos relieves”. Su dibujo de fan art favorito es uno del videojuego Genshin Impact.



Actualmente está estudiando animación y videojuegos, así que entre la carrera y su trabajo le dedica a la ilustración unas cinco horas diarias. Lo que más le gusta del fan art es que puede desarrollar su propio estilo y darle vida a su imaginación: “Por ejemplo, en un anime de acción los personajes siempre están peleando y tal vez me gustaría sentarlos a tomar un café”.



Para Fiorella, “el fan art te permite acceder a arquetipos compartidos entre las personas”. En este sentido, explicó: “Los personajes de Disney son populares, la gente entiende quiénes son y cuál es su historia, mientras que un personaje que uno crea de la nada capaz no llega tan rápido al público porque no se comparte de forma inmediata la simbología”.



Dibuja todas las tardes hasta la noche, entre siete y ocho horas por día. Si bien se ha abierto a otros estilos, el fan art siempre le ha “tocado emocionalmente”, porque son “homenajes a esas historias que tanto me han ayudado en mi vida”.



Lo que más le gusta ilustrar es anime y manga japonés, así como personajes del mundo Disney. Sus favoritos son un dibujo de Elsa, de la película Frozen 2, y unas cartas que está haciendo inspirada en la serie Avatar: la leyenda de Aang. También recuerda especialmente una colección de stickers de las princesas de Disney a la que le puso una “impronta personal” en los vestidos.

Ilustración de Fiorella Santana.

La agenda.

De acá en más, el objetivo principal de Ana es tener “muchos más trabajos originales”. De hecho, actualmente trabaja en una serie de ilustraciones que se llama ‘Bestiario’, la cual incluye dibujos de criaturas o animales fantásticos como dragones y unicornios. Asimismo, planea “seguir avanzando en la agencia y hacer más libros por encargo”. Está en Instagram como @anabidault y su formulario de contacto está en el siguiente link: http://anabidault.carrd.co/.



En cuanto a Juan, sueña con ser animador de videojuegos y productos audiovisuales, así como también ilustrador de libros. Su instagram es @juanpetrova.



Fiorella, por su parte, entiende al dibujo como una manera de “convertir las emociones de uno en algo” y en este sentido su meta siempre es expresarse. Está en Instagram como @fiorellasantanaart.



Los tres artistas estarán en el Akihabara Art Market Uruguay, una feria de arte que se hará este 13 y 14 de agosto en el Mercado Ferrando de Montevideo (calle Chaná 2120). La entrada es libre y el horario ambos días es de 13 a 20hs.



El evento lo organiza Fiorella junto a su hermana y esta será la tercera edición. “Este es el más grande, cuenta con 34 artistas en total”, mencionó.

Y agregó: “Lo que tiene de bueno el fan art es que acerca muy rápido el público a los artistas, entonces la mayoría tiene fan art para conectarse con la gente de una forma inmediata y también productos que son más originales”.



En efecto, Juan sostuvo que con este estilo “se abren puertas a eventos para compartir y vender tu arte”. Él también estará en la Noche de Artes y Letras que se realizará el sábado 20 de agosto en Las Piedras, Canelones en el Centro Cultural Carlitos. Será de 17 a 22 horas y la entrada es libre.