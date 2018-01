Facebook, WhatsApp e Instagram: así podrás ocultar tu última hora de conexión

Facebook, WhatsApp e Instagram se convirtieron en las plataformas online más utilizadas en todo el mundo y generaron nuevos comportamientos en la forma de comunicarnos.



Todas estas aplicaciones, ahora bajo el ala de la compañía liderada por Mark Zuckerberg, cuentan con pequeñas funciones que se transformaron en motivo de debates y discusiones en torno al grado de atención que le ponemos al intercambio de mensajes instantáneos, y en cómo esto afecta a nuestra intimidad. ¿El último envío fue leído? ¿Por qué no obtuve una respuesta? ¿Qué hace esa persona conectada a esta hora?



Los que son celosos de su privacidad evitarán tener todo contacto con las herramientas de Facebook, pero aquellos que deseen mantener un control sobre su presencia online podrán optar por realizar algunos ajustes para mejorar la experiencia de uso en Instagram, WhatsApp o Facebook y evitar que los demás sepan si están conectados, o a qué hora fue la última vez que miraron la aplicación.



WhatsApp

El servicio de mensajería instantánea para móviles cuenta con varias opciones para ajustar la visibilidad de un usuario con otros contactos. Se puede evitar enviar notificaciones sobre la lectura de un mensaje y la última hora de conexión. Además se puede bloquear la información, la foto de perfil y las actualizaciones de estado. Todo esto se puede hacer desde dentro de Ajustes, Cuenta, Privacidad.



No obstante, estos ajustes son recíprocos, ya que WhatsApp advierte que no se podrán ver las confirmaciones de lectura o actualizaciones de estado de otros usuarios.



Instagram

Desde hace unos días, el servicio de fotografía y video digital notifica cuál fue la última hora de conexión de un usuario desde Direct, el servicio de mensajería interno. Esto se puede modificar desde la configuración de la aplicación móvil, aunque hay que tener en cuenta que si se deshabilita esta función tampoco se podrá ver la actividad de otras cuentas.



Al igual que en WhatsApp, si no quieres mostrar cuándo usaste Instagram, tampoco vas a poder revisar la última conexión de las cuentas que sigues.



Facebook

La red social más grande del mundo tiene muchas opciones de ajustes de privacidad, y en particular en el servicio de chat Messenger se puede regular la notificación de conexión. Esto se realiza desde la opción Configuración Avanzada en la versión de escritorio, donde se puede desactivar el chat para algunos usuarios o para todos los contactos.



La alternativa es, en la aplicación Messenger del celular, tocar el icono de nuestro usuario y luego en Disponibilidad; esto mostrará el botón que permite desconectarnos, pero también evita saber quiénes están conectados al mensajero de Facebook en determinado momento.