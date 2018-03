Facebook ahora te permite enviar 'solicitudes de amistad' efímeras

Muchas veces que recibes una solicitud de amistad en Facebook que no respondes de forma inmediata. Esta puede ser 'chancada' por otras solicitudes nuevas y casi siempre termina siendo olvidada. Pero la solicitud sigue allí, en un limbo al que está destinado para 'siempre'. Pero parece que la red social encontró una solución.



Facebook está apostando porque estas solicitudes se auto eliminen gracias a la función 'solicitud de amistad' efímera, según informa el sitio "TechCrunch". Básicamente busca una decisión rápida: Acepta tener una amistad en la red social con esta persona ahora que más tarde ya no se podrá.



Un vocero de la red social confirmó que esta nueva opción está en fase de prueba "para ayudar a resolver las solicitudes más recientes". Según un lectora del medio antes mencionado, Facebook te ofrece hasta 14 días para que decidas si aceptas o no una 'solicitud de amistad' efímera.



Según un vocero de Facebook, la función es una forma de ayuda a las personas a gestionar las solicitudes de amistad de amigos no deseados eliminando finalmente a las personas que vieron pero rechazaron tener en su red de contactos.



La función está disponible para un grupo pequeño de personas. Al recibir una solicitud de amistad, ellos verán una cuenta atrás de "14 días para responder" en sus solicitudes. También acompaña un enlace de Más información (compartida en la foto de debajo de este párrafo) que solo muestra detalles sobre los vencimientos.



Según el periodista Josh Constine de "TechCrunch", mantener la cola de peticiones de amistad limpia es fundamental para Facebook porque necesita que las personas sigan haciendo más amigos y conecten más redes entre sí.



Mientras que la función también sería un alivio para las estrellas de la red social y figuras públicas. La plataforma solo permite un límite de 5 mil amigos y un número limitado de solicitudes pendientes. Si entre amigos y solicitudes suman más de 5 mil ya no reciben más solicitudes; con la nueva función se puede gestionar mejor este hecho.