Facebook presenta sección nueva de noticias locales para usuarios

Facebook lanzó una nueva sección llamada “Today In” en su aplicación móvil. Este apartado mostrará información local a los usuarios que viven o se ubican en las ciudades participantes. Con esta apuesta, la red social busca acercarse mucho más al público.



Este nuevo programa está habilitado por ahora en algunas ciudades de los Estados Unidos: Nueva Orléans, Little Rock, Arkansas; Billings, Montana; Peoria, Illinois; Olympia, Washington, y Binghamton, Nueva York. Esta sección exhibirá información local que pueda ser importante para las personas que habitan y visitan esos lugares.



El segmento de noticias de Facebook estará encargado por personas y algoritmos trabajando en conjunto y las noticias que se incluyan serán elegidas por el personal de Facebook, para evitar que se propaguen noticias falsas por error o existan datos incorrectos, el cual no es un problema menor para la red social.



Desde hace unos meses, Facebook enfrenta muchas críticas y ha sido objeto de investigación por no poner buenas medidas para evitar la difusión de noticias falsas, las cuales son creadas para engañar a muchos usuarios.



“Today In” podrá ser encontrada al ingresar en el menú, ubicado en la esquina inferior derecha de Facebook. Esta función podría expandirse a muchos más lugares dependiendo de su aceptación.