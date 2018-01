Facebook: Plataforma no recibirá más 'spoilers'

Facebook realizó modificaciones a su algoritmo y dio prioridad al alcance orgánico de sus contenidos con más comentarios, interacciones, ‘likes’ y compartidos, es decir, que las publicaciones más exitosas serían las de familiares y amigos, lo que obligaría a las marcas a publicar menos.



Ahora la nueva función que nos brinda Facebook es impedir que los ‘spoilers’ de series, programas de televisión y estrenos cinematográficos circulen libremente por la red social, pues se bloqueará cualquier comentario o mención que atente contra el avance natural de las series y películas de estreno.



Al momento de iniciar tu sesión podrás marcar qué series y episodios no quieres que adelanten los ‘spoilers’. También si compartes un estado en el que diga “estoy viendo” alguna serie o película, la red social automáticamente impedirá que se filtre su contenido.



Cabe mencionar que esta novedad fue a petición de los usuarios de Facebook, porque les era molesto encontrarse con personas que ya habían publicado adelantos de las series Stranger Things y Game of Thrones.



Gracias a esto, los usuarios ya no tendrán que molestarse, ni dejar de abrir Facebook para evitar ser víctima de un spoiler.