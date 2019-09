Facebook planea quitar el contador de "me gusta" de las publicaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook pronto podría comenzar a ocultar el contador de “me gusta” en las publicaciones para proteger la salud mental de sus usuarios.

Instagram ya está probando esto en siete países, incluidos Canadá y Brasil, y muestra a la audiencia de una publicación solo unos pocos nombres de amigos en común en lugar del número total.

La idea es evitar que los usuarios se comparen destructivamente con los demás y posiblemente se sientan mal si sus publicaciones no obtienen tantos “me gusta”.

También podría evitar que los usuarios eliminen publicaciones que creen que no obtienen suficientes likes.

Facebook confirmó a TechCrunch que está considerando probar la eliminación de los conteos de "me gusta" pero no reveló ninguna fecha para su implementación. La red social se negó a compartir los resultados de las pruebas de ocultación de "me gusta" en Instagram y sus motivos exactos.