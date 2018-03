Facebook negó el regreso del timeline cronológico en Instagram

La línea cronológica de las publicaciones en Instagram no volverán a aparecer en las cuentas de los usuarios de esta red social. Así lo confirmó la empresa propiedad de Facebook luego de una serie de rumores que indicaban las pruebas en el orden de la presentación de fotos y videos en un número reducido de personas.



"No, Instagram no está probando un feed cronológico", dijo un portavoz de Instagram al sitio Fast Conmpany. "Este es un meme que surgió de algún lado y hemos intentado aclarar las cosas", agregó.



La especulación nació luego que el fotógrafo Jack Harding compartió una publicación en la que afirmaba que las publicaciones de Instagram se podían ver en orden cronológico. Según el portal "Mail Online", Harding afirmó ser un trabajador de la red social para lograr mayor credibilidad.



El portal "Mashable" rescató una declaración de Harding, quien tuvo que decir que su afirmación sobre ser trabajador de Instagram, fue una "broma". Pero ya el rumor se había propagado, y fueron muchos quienes creyeron que Facebook estaba considerando dejar de lado su algoritmo.



El sitio "FStoppers" informó sobre los cambios que sufrió Instagram con el paso del tiempo. Especuló sobre la posibilidad de que la red social estuviese probando modificar su algoritmo para ya no darle mayor importancia a ciertas publicaciones según la experiencia de cada usuario.



En 2016, Instagram incorporó a su plataforma un algoritmo para reemplazar las publicaciones cronológicas. Medida causó molestias entre los usuarios que hicieron tendencia la etiqueta #RIPInstagram. Pero la red social se justificó al decir que "la gente pierde en promedio 70 por ciento de sus feeds". Por eso se implementó el algoritmo.



"El orden de las fotos y videos en tu feed se basará en la probabilidad de que te interese el contenido, tu relación con la persona que publica y la puntualidad de la publicación", dijo entonces Instagram.



Pero hasta la fecha, el algoritmo que prioriza ciertas publicaciones sobre otras sigue causando rechazo entre los usuarios.