Facebook lanzó al mundo real efectos de realidad aumentada

La cámara de Facebook evolucionó. La herramienta ya no solo sirve para colocar máscaras en selfies, ahora puedes encontrar objetos en 3D que han sido colocados al azar para desencadenar una experiencia de realidad aumentada en ubicaciones precisas gracias a marcadores de seguimiento en el mundo real.



Facebook confirmó al sitio "TechCrunch" que está probando esta función. La misma está en fase beta y es utilizada, por ahora, para promocionar películas como Ready Player One y Wrinkle In Time. Mientras que planea para abril agregar realidad aumentada basada en el rastreador de su herramienta AR Studio -abierta para los desarrolladores.





Por ejemplo, el efecto Ready Player One de la función de la cámara de Facebook convierte una de los carteles de la película en una ventana al mundo virtual de Oasis. Si en caso el usuario no halla un cartel real, puede utilizar el mismo efecto que se ve en el video con una imagen del afiche en la computadora.



De la misma forma, el efecto de la película Wrinkle In Time utiliza carteles del largometraje para activar el efecto de realidad aumentada, como se puede ver en el video que se comparte acá abajo.



"En el futuro, creemos que la realidad aumentada estará en el mundo a nuestro alrededor. En lugar de las sesiones efímeras de 'capturar y compartir' que vemos hoy, la realidad aumentada se sentará en una capa de datos oculta a la que accedes a través de tus dispositivos: hoy los teléfonos, mañana lentes", dijo Matthew Simari, administrador de productos de la cámara de Facebook.



"Esta experiencia, tan simple, como es, es nuestra primera instancia de eso. Su teléfono es la lupa que le permite minar más allá de su realidad en una experiencia oculta bloqueada en un lugar u objeto del mundo que le rodea. Es la transición de las experiencias efímeras a ser persistentes. Se hace más poderoso por el hecho de que la realidad aumentada ahora tiene un contexto inmediato porque es directamente relevante para el lugar u objetivo en el que se encuentra", dijo.



El dato

El desarrollador de realidad aumentada Everywoah compartió en Twitter los planes de Facebook de lanzar nuevas características de este tipo de tecnología en el SXSW este fin de semana, donde habrá muchos carteles de Ready Planer One dispersos