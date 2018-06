Facebook: Grupos chinos de tecnología tuvieron acceso a datos de usuarios

Entre las empresas está Huawei, que pudo acceder a datos de Facebook para que la aplicación de esta red social pudiera ser instalada en sus teléfonos inteligentes, según dijo la compañía con base en California.



"Facebook junto a muchas otras compañías de tecnología estadounidenses ha trabajado con ellos y otros fabricantes chinos para integrar nuestros servicios a esos teléfonos", dijo el responsable de alianzas móviles de Facebook, Francisco Varela, en un comunicado el martes.



"Dado el interés del Congreso, queríamos dejar claro que toda la información de esas alianzas con Huawei fue almacenada en los dispositivos, no en los servidores de Huawei", explicó.



Antes de que se estandarizara la experiencia de Facebook con una aplicación común, unos 60 desarrolladores de aparatos móviles como Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft y Samsung trabajaron con la red social para adaptar sus aparatos al sitio web de Facebook, explicó la compañía.



Facebook, bloqueado en China desde 2009, también hizo acuerdos "controlados" de acceso a datos con otras compañías chinas como Lenovo, OPPO y TCL, según Varela.



Huawei en tanto ha desmentido vínculos con el gobierno chino, pero eso no aplaca la preocupación en Estados Unidos.



"Me interesa saber cómo Facebook se aseguró de que la información sobre sus usuarios no fue enviada a servidores chinos", dijo el senador estadounidense Mark Warner, del comité de inteligencia del Senado.



Los contratos con los fabricantes de teléfonos establecían límites claros sobre lo que se podía hacer con los datos, e ingenieros y gerentes supervisaron y aprobaron experiencias modelo antes de ponerlas en marcha, explicó la red social.



Facebook dijo también que no conoce ningún caso de violación de privacidad por fabricantes de móviles que desde hace años pudieron tener acceso a los datos de los usuarios y sus contactos.



La portavoz de la cancillería china Hua Chunying no comentó la cooperación entre las empresas porque dijo desconocerla en detalle. "Pero espero que Estados Unidos pueda proveer un justo, transparente, abierto y amigable ambiente para las inversiones y negocios de las compañías chinas", aseguró el miércoles en Pekín.



La red social dijo también estar en "desacuerdo" con las conclusiones de un reporte del New York Times según el cual los desarrolladores de teléfonos podrían acceder a información de los amigos de los usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito.



Un informe que despertó nuevas preocupaciones sobre la privacidad en esta red social.