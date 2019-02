Facebook entra a su dura adolescencia y otros seis clics tecnológicos en América

Xbox

Xbox presenta "Crackdown 3" y añade nuevos juegos por suscripción

La videoconsola de Microsoft, Xbox, presentó el tráiler y varios avances del esperado videojuego "Crackdown 3", además de anunciar nuevas incorporaciones a su catálogo de suscripción en una nueva entrega de su programa de novedades "Inside Xbox". Los abonados a "Xbox Game Pass" podrán acceder a nuevos títulos de gran popularidad a lo largo de este mes, como "Shadow of the Tomb Raider", "The Walking Dead: The Complete First Season" y "Pumped BMX Pro". Foto: Wikimedia Commons