Facebook enfrenta un ultimátum

Fsacebook está otra vez en el centro de la atención y la polémica en el mundo. La Comisión Europea (CE) dio un ultimátum a la empresa para que en un plazo de tres meses adapte sus prácticas a la normativa de consumo de la Unión Europea (UE), y amenazó con sanciones contra esa red social estadounidense si no se aprecian resultados a final de año.

"No quiero ver progresos, no es suficiente. Quiero ver resultados", declaró en una rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, quien avisó a la plataforma de que "puede enfrentarse a sanciones de las autoridades nacionales" en 2019 en caso de que no se aprecien los resultados.

El Ejecutivo comunitario advirtió públicamente en julio de 2017 a Facebook, Twiter y Google para que adaptasen sus términos y condiciones de uso a las leyes europeas de protección de los consumidores.

En febrero de 2018, la CE indicó que Google ya se había acoplado a las reglas comunitarias, pero no así Facebook y Twitter, empresas que solo se adaptaron "parcialmente a cuestiones sobre cómo informan a los usuarios de la eliminación de contenido cuando termina su contrato", señaló entonces la CE.

Jourová no se refirió en esta ocasión a Twitter, pero sí cargó contra Facebook, plataforma que inquieta en Bruselas debido a que aparentemente en Estados Unidos y el Reino Unido terceras partes como la consultora Cambridge Analytica se sirvieron de los datos de 50 millones de clientes para propiciar injerencias en procesos electorales.

La Unión Europea celebrará comicios al Parlamento Europeo el próximo mes de mayo y las manipulaciones electorales de terceros países o empresas son una de las amenazas declaradas en esa cita con las urnas.

"Queremos que Facebook sea absolutamente claro con sus usuarios sobre cómo opera y hace dinero. Facebook tiene casi 380 millones de usuarios en Europa y espero que asuman más responsabilidades sobre ellos", señaló .

Jourová subrayó que "no mucha gente tiene claro cómo Facebook utiliza los datos personales de sus usuarios y cómo funciona con terceras partes como creadores de aplicaciones o juegos".

"No mucha gente sabe que Facebook ha hecho accesible esa información a terceras partes o que, por ejemplo, tiene todos los derechos de autor sobre cualquier foto o contenido que subes, incluso después de borrar la cuenta", añadió la comisaria, que pidió a esa red social que sea "honesta" con sus usuarios.

"Mi paciencia tiene un límite", advirtió Jourová, "Si los cambios no son implementados antes de fin de año, invito a las autoridades de protección de consumidores a aplicar sanciones a la empresa".

En cambio, dijo que Airbnb —la sociedad de alquiler turístico en línea— se había comprometido a ajustar sus condiciones de uso a las reglas europeas y a que sus tarifas sean más transparentes.

La compañía estadounidense con sede en California se ha comprometido a mejorar la información relativa a los precios de sus servicios y a explicitar con más claridad ciertos derechos de los usuarios. En lo que atañe a la transparencia de sus precios, Airbnb ha propuesto publicar el costo total de las reservas, incluyendo cargas como el servicio de limpieza, señaló la Comisión Europea.

La comisaria checa había dado en julio un ultimátum a Airbnb en este sentido.

Jourová señaló que, a título personal, no tiene cuenta en Facebook porque tras un breve período como usuaria decidió cancelarla al constatar que se trataba de un "canal de basura" por el que se vertía odio, si bien precisó que está abierta a los comentarios críticos, que le pueden hacer llegar por correo electrónico.

Acción 1 - Protección de los datos personales

Desde el 25 de mayo rige en la UE el Reglamento General de Protección de Datos que busca dar a los usuarios el control de sus propios datos personales. Impone normas estrictas a las empresas.

Acción 2 - Exhortación y una guía para controlar

"Son sus datos, ¡tome el control!", exhorta la Comisión Europea en su "Guía para los Ciudadanos", que recoge las garantías incluidas en el nuevo reglamento contra el uso no consentido de los datos,

Acción 3 - El derecho a conocer y suprimir

Páginas de comercio en línea, bancos y organismos públicos están comprendidos en la legislación. El ciudadano ahora tiene el derecho a saber quién trata sus datos y como podrá lograr que se supriman.