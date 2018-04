Facebook busca el permiso de europeos para uso reconocimiento facial en fotos

La medida forma parte de un nuevo bloque de opciones incluidas en su política de privacidad para reforzar la protección del usuario y cumplir con el reglamento europeo de protección de datos, aunque beneficiará a todas las personas independientemente de donde vivan, según anunció Facebook.



Sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial, explica que "como parte de la actualización de la política de privacidad de Facebook, se dará la opción de activar esta función a todas las personas en la UE y Canadá".



Añade que es "completamente opcional" para cualquier persona el uso de esta función que se activa en la mayoría de países del mundo desde hace más de seis años.



Su objetivo es ayudar al usuario a protegerse de una utilización por parte de extraños de las fotos personales y además facilita el acceso a la identidad de quienes están en las imágenes a los que tienen problemas de visión, añade.



En el marco de la actualización de la política de privacidad de Facebook, se solicitará asimismo a todas las personas que decidan sobre "la publicidad basada en los datos de nuestros socios".



Se les pedirá que revisen la información al respecto y elijan si quieren o no "que utilicemos datos de nuestros socios para mostrarles anuncios".



También los usuarios decidirán sobre los datos en su perfil: "si has elegido compartir información relacionada con política, religión o relaciones, te pediremos que elijas si quieres seguir compartiéndolos", explica la plataforma.



"Como siempre, incluir esta información en tu perfil es opcional. Estamos haciendo más fácil el proceso de eliminarla en el caso de que decidas dejar de compartirla", agrega.



La compañía pedirá a todo el mundo que revise la información importante "sobre la forma en que Facebook utiliza los datos y toma las decisiones sobre privacidad en la plataforma".



"No solo queremos cumplir con la ley europea, sino ir más allá de nuestras obligaciones y crear experiencias de privacidad nuevas y mejoradas para todo el mundo", indicó Facebook.