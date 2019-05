Una exposición con material único de Leonardo Da Vinci hace escala en Uruguay

Graciela De León decidió hacer una jugada estratégica y solicitó con tres años de anticipación la muestra Da Vinci, el genio, que lleva más de una década girando por todos los continentes y fue vista por más de 30 millones de personas en el mundo.

Como buena apasionada por la vida y obra de este máximo exponente del Renacimiento, Graciela sabía que en 2019 la exhibición sería muy codiciada entre galeristas y productores internacionales por conmemorarse los 500 años de su muerte. Así que se adelantó y logró que Leona Producciones, empresa que dirige, trajera Da Vinci, el genio completa a Uruguay.



Parte de las pinturas, cuadros e inventos en tamaño real zarparon desde Singapur y arriban hoy al puerto de Montevideo en cuatro contenedores -uno de 40 pies y tres de 20-; un camión trae algunas obras que se expusieron días atrás en Argentina, y llegan desde Japón unas vidrieras lumínicas hechas especialmente para exhibirse en Uruguay.



El trabajo de montaje inicia hoy y debe finalizar un día antes del estreno, que se hará el 3 de junio en un predio de 800 metros cuadrados frente al Shopping Nuevocentro. El público podrá visitarla de lunes a viernes entre las 8:00 y las 20:00, y los sábados, domingos y vacaciones de 10:00 a 21:00. Habrá plazo hasta el 17 de julio.



“Traer la muestra implica un gran esfuerzo logístico y económico, ya que lo hacemos de forma totalmente privada, no contamos apoyo o subsidio del gobierno. La productora apuesta a brindar lo mejor al público y que disfrute con una actividad cultural diferente, no solo con espectáculos musicales”, dice Graciela De León a El País.



Fidelidad.

Leonardo Da Vinci fue hijo natural de un notario y una campesina iletrada. Nació en una aldea de La Toscana (Italia) el 15 de abril de 1452, y se crió en un ambiente rural junto a su familia paterna. Recibió muy poca educación formal, pero de su mente salieron una cantidad de invenciones usadas hoy -sistema de poleas y rulemanes, por ejemplo- que sobreviven a los avances tecnológicos, también dibujos y magníficas pinturas que provocan admiración entre los amantes del arte.



Esta muestra única en el mundo sobre la vida y obra de Da Vinci cuenta con 65 inventos a escala real hechos a mano por artistas italianos que recrean máquinas y artefactos de relojería, física, óptica, relojería, ingeniería civil, y militar tal cual los hubiera construido Leonardo en su época.



Fue posible darles vida gracias a que un grupo de expertos interpretó y decodificó la información contenida en los códices escritos en florentino antiguo con el puño zurdo de Da Vinci, y de derecha a izquierda, porque así le resultaba más cómodo al genio.



“Él dejó dibujos en los códices, explicó la intención de cada invento y eso facilitó su comprensión para que los artistas italianos pudieran recrearlos con la mayor exactitud posible y respetando lo que hubiera hecho Da Vinci en el siglo XVI”, señala Graciela.



Esta exhibición itinerante vista por más de 30 millones de personas en el mundo tendrá, además, 22 cuadros de anatomía, paneles, vidrieras lumínicas, y diez réplicas de sus pinturas más emblemáticas, entre ellas La Gioconda, El hombre de Vitrubio, La virgen de las rocas, y San Juan Bautista.

Estará disponible un cuadro de La última cena a escala real de 10 metros de largo por 4,60 de alto, cuyo bastidor deberá ser hecho y armado aquí.



Habrá vídeos para explicar la rica vida y obra de Da Vinci, y la cantidad de enigmas, mitos y leyendas detrás de sus pinturas. La muestra es también una invitación a descubrir facetas menos conocidas de su historia: “además de artista, inventor, poeta y pintor fue anfitrión de fiestas de gente poderosa de su época, y es una de las curiosidades que la gente no sabe”.

Acción.

No es la primera vez que Leona Producciones se anima a traer a Uruguay Da Vinci, el genio. Parte de esta exposición dijo presente en el Latu siete años atrás, pero la diferencia es que esta vez se podrán ver todos los elementos. En esa ocasión, “una parte estaba distribuida en Argentina y otra acá, este año llega por primera vez completa a Uruguay”.



La mayoría de las piezas arriban hoy en cuatro contenedores desde Singapur, y las restantes vienen un camión desde Argentina. Apenas desembarquen comenzará el proceso de montaje, que deberá estar pronto el 2 de junio.

La mayoría de los inventos se desarman para viajar debido a su gran tamaño. Un grupo de 10 personas trabajará en el ensamble de las piezas, y varias de ellas vienen del exterior, ya que “tienen más conocimiento de la obra, están más acostumbrados a mover y armar la exhibición. Y ayudarán a realizar el montaje de la forma más adecuada”.



La carpa de 800 metros cuadrados ubicada frente al Nuevo Centro deberá cumplir con protocolos de cuidado: piso de parquet, aire acondicionado para evitar humedad e iluminación led específica para cada elemento y obra. El objetivo es crear una muestra de primer nivel.

Alianza: un shopping para la exposición

Graciela De León evaluó distintas alternativas antes de optar por una locación para la muestra, y se decidió por Nuevocentro por su ubicación en medio de la capital, por estar cerca de los accesos, y tener buena locomoción. Consideró, además, la buena afluencia de público “muy oportuna para estos eventos”.



Se comunicó con las autoridades del shopping y recibió la respuesta deseada. “Enseguida nos entusiasmamos y empezamos a trabajar porque consideramos que es un aporte buenísimo a la cultura y al entretenimiento. No teníamos mucha disponibilidad de espacio pero conseguimos un predio verde con más de 800 metros cuadrados sobre Bulevar Artigas ubicado frente a una de las torres de Nuevocentro”, señala Karina Tucuna, gerente de marketing de Nuevo Centro.



Y agrega que Da Vinci, el genio se alinea a los desafíos del equipo de marketing, ya que uno de los objetivos del centro comercial es trabajar para ser más que un paseo de compras: “queremos brindar experiencias al cliente y por eso siempre buscamos sorprenderlo e innovar”.



Graciela, por su parte, contó lo difícil que le resultó para conseguir sponsors. “En cualquier parte del mundo auspiciarían 20 empresas un evento así, pero acá no sucede. No interesa tanto invertir en eventos culturales, de repente atrae más un show de Maluma”.