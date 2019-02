Exploraron el Gran Agujero Azul de Belice, uno de los lugares más misteriosos del océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gran Agujero Azul de Belice -país ubicado en Centroamérica a orillas del Caribe- es uno de los lugares más misteriosos del océano, y además fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Para conocer un poco más acerca de este sumidero, un grupo de investigadores planeó una expedición que inició en diciembre pasado con el objetivo de realizar 22 inmersiones, informó CNN.



El agujero mide más de 300 metros de ancho y tiene una profundidad de casi 125 metros de profundidad.



Entre los integrantes del equipo de investigadores estuvieron el magnate multimillonario Richard Branson y Fabien Cousteau, nieto de Jacques Cousteau, el explorador francés que estudió el agua y varias formas de vida conocidas.

Para la expedición se utilizaron dos submarinos que capturaron imágenes que permitieron realizar un mapa 3D que ayudará a conocer con mayor profundidad el Gran Agujero.

Erika Bergman, una oceanógrafa y jefa de operaciones que formó parte de la expedición, dijo que uno de los hallazgos más importantes fueron las estalactitas. "Eso fue bastante emocionante, porque no se mapearon allí antes, no se había descubierto nada por la zona. Una de las cosas extrañas del agujero es la capa de sulfuro de hidrógeno", sostuvo Bergman, y agregó que la experiencia "fue alucinante", informó Clarín.



Además contó que cuanto más se sumergían la luz presentaba mayor inestabilidad y muchas veces quedaron a oscuras. "Se pierde toda la luz solar y se vuelve todo negro. Allí es totalmente anóxico (que carece de oxígeno), sin absolutamente ninguna vida". Pero gracias al sonar de alta resolución, la expedición pudo ver las curiosas y asombrosas características del agujero.



Algunos de los objetos encontrados todavía no fueron identificados, como unas huellas que vieron en el fondo. Ahora resta la etapa de análisis para ampliar la investigación.