Experiencias exclusivas y diferentes para disfrutar en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una tarde soleada de verano es la excusa ideal para muchos navegantes para salir en sus embarcaciones y dirigirse a la Isla Gorriti o a la Rinconada de Solanas. También, en la parada 3 de la Mansa, el puerto de actividades acuáticas es un gran atractivo para los veraneantes que desean hacer deportes acuáticos y no tienen su propia embarcación.

En el puerto de Punta del Este, diferentes empresas ofrecen servicios de alquiler de embarcaciones para distintas funciones que van desde paseos programados hasta alquileres privados.

Martín es propietario de cuatro embarcaciones; dos están disponibles para alquilar en Punta del Este. Su nave estrella es “Pachín”, el yate de los famosos, en el que hace poco menos de una semana se veía a Diego Forlán con su familia partiendo del puerto para disfrutar de su día libre.

Pachín es la embarcación más lujosa que ofrece la empresa de Martín y la hora cuesta US$ 300. Su capacidad es de hasta 40 personas pero en ocasiones sale con tan solo una familia (como sucedió con el técnico de Peñarol).

Los barcos de Martín tienen unos grandes carteles que anuncian que se alquilan y, según el propietario, los uruguayos se animan cada vez más a invertir en una experiencia de este tipo. “En la temporada pasada o la anterior, los que más venían eran argentinos o brasileños; este año, en lo que va de la temporada, los uruguayos son mayoría. Creo que están empezando a animarse más”, indicó.

Alquilar estos barcos para hacer paseos se ha popularizado en los últimos tiempos como una opción interesante para las despedidas de soltera. Solo en el mes de diciembre en “Alquileres de barcos en Punta del Este”, 11 grupos de mujeres organizaron la celebración a bordo de un yate.

Los destinos más pedidos son Isla de Lobos, Isla Gorriti, Portezuelo y Punta Ballena. Gorriti es el destino principal: la mayoría de los viajeros está interesado en visitar la que fue una isla de custodia en la bahía de Maldonado.

Silvio también tiene un barco para alquilar. En su caso comenzó a trabajar en el puerto como marinero en 1986, realizando cruces a Isla Gorriti. Luego, sacó libreta de patrón y comenzó su negocio. Desde hace dos años trabaja en el puerto con su embarcación Maui, en la que realiza diversos paseos: pesca, visitas a Isla de lobos, Gorriti y Solanas.

La embarcación Maui tiene capacidad para unas 15 personas e incluye marinero y patrón. El paseo en ella sale alrededor de US$ 200 la hora –dependiendo de la duración y la distancia– y el mínimo son dos horas de travesía.

Según el hombre, muchos argentinos y brasileños se acercan para alquilar su barco. La mayoría desea ir a Gorriti o visitar la reserva natural de Isla de Lobos.

Por otro lado, en el sitio Nautal –que se dedica al alquiler de embarcaciones por el día– se indica que el alquiler de un barco tipo yate para 23 personas asciende a US$ 2.760 al día; el costo por una semana supera los US$ 19.000. Mientras que una embarcación de 40 plazas ronda los US$ 4.000 el día y US$ 20.000 la semana.

Sin motor

Los yates no son la única embarcación que se alquila. En la parada 10 de la playa Mansa se encuentra Aloha Deportes Náuticos, un centro que funciona como guardería y al mismo tiempo alquila kayaks, catamaranes y stand up paddle. Estas embarcaciones no tienen motor y son a vela o remo.

“Ofrecemos paseos en catamarán por la bahía de Punta del Este, sin alejarnos demasiado de la costa y podemos llevar hasta seis personas. Nos acercamos al muelle y al puerto y les mostramos cómo se ve desde el agua”, explicó Federico, encargado de Aloha.

De común acuerdo con la Prefectura, no se permite navegar hasta la Isla Gorriti por un tema de seguridad. El alquiler de un kayak grande por media hora cuesta US$ 25; la hora completa, US$ 40. Mientras que en el stand up paddle la media hora puede adquirirse por US$ 15 y una hora por US$ 25

.Para alquilar un catamarán es necesario tener brevet –la licencia de conducir marina–; y pueden viajar hasta cuatro personas por US$ 20 cada una.

Por otro lado, algunas escuelas de surf ofrecen el servicio de alquiler de tablas de surf y trajes. En la parada 3 de la playa Brava se encuentra la Escuela de Surf La Olla, donde una tabla puede usarse durante una hora y media por US$ 15.

Las motos de agua son un atractivo para grandes y chicos. Foto: Ricardo Figueredo