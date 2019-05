Una experiencia SUV: un especial dedicado al segmento preferido de los uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un hecho, las ventas de SUV aumentan en todo el mundo. Estas camionetas, también conocidas como crossovers o todoterrenos, llevan su nombre a partir de su sigla en inglés (vehículo utilitario deportivo), y gracias a sus diseños modernos, la potencia de sus motores, su nivel de equipamiento, y por qué no, el factor moda, están conquistando todos los mercados.



Es un concepto que empezó a popularizarse en la década del 90, y desde entonces se expandió a todos los niveles, llevando a las grandes marcas, incluso aquellas que históricamente no están asociadas al todo terreno, a innovar con productos que cumplan con esta demanda.



Para hacerse una idea, en 2018 se vendieron 86 millones de autos, según un estudio realizado por la consultora Jato Dynamics que recopiló datos de 54 países. Las SUV fueron el segmento más solicitado, contabilizando casi el 14% del total.



Uruguay no fue la excepción. Según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, el año pasado se vendieron 6.361 de estas camionetas, lo que representa también un 14% de las ventas totales. Es el segmento que más creció, y los números de estos primeros meses del año indican que el fenómeno se acentuará en el próximo semestre.



Hoy hay 71 modelos disponibles en gallito.com, que contemplan todos los públicos. Modelos económicos y de lujo, grandes y compactos, a nafta e híbridos, todo un abanico de opciones para aquellas familias que buscan un vehículo que cumpla con todas las funciones.



Estilo de vida

Uno de los rasgos distintivos de las SUV son los diseños modernos, con líneas más cercanas a un coupé deportivo que a una pick up. Son más altos, largos y anchos, y ofrecen una posición de manejo elevada que fomenta la sensación de seguridad. Este aspecto robusto las asocia a un estilo de vida joven y aventurero.



Son muy versátiles, están fabricadas para circular tanto en ciudad como en el circuito off road, y vienen equipadas con la misma tecnología y comodidad que puede tener un sedan, pero con la fuerza y potencia propias de un todo terreno.



Su despeje desde el piso, la calidad de su suspensión y su nivel de tracción las hacen aptas para cualquier camino, y en el caso de aquellas que cuentan con 4x4, pueden adentrarse a superficies arriesgadas como el barro, la arena y la nieve en el caso de otros países.



Tienen techos altos y un espacio interior lo suficientemente amplio como para que cinco personas hagan grandes distancias en forma cómoda, y algunas incluso cuentan con siete asientos.



Como es natural, el espíritu rústico de todo terreno se fue adaptando a las necesidades millenials, y hoy algunas incluyen sistema multimedia, pantalla a color, e integración para smartphone.



Es el coche familiar por excelencia y el preferido para las vacaciones, ya que además de contar con baúles que exceden la capacidad promedio, vienen con barras en el techo, que permiten cargar una carpa, una bicicleta, un kayak o cualquier otro equipaje necesario para la aventura.

Especial multimedia

Acompañando esta tendencia, El País lanza mañana “Una experiencia SUV”, un especial con toda la información de los principales modelos del segmento, acompañado de un despliegue inédito de imágenes, videos e infografías.



Cinco marcas estarán participando de esta producción de INN Content, el equipo multidisciplinario encargado de marketing de contenidos de El País.

Durante todo un mes, los lectores encontrarán aquí una guía digital de ocho camionetas, mostrando diseño, dimensiones, interior, motorización, seguridad y equipamiento de cada una. A esto se suman pequeños datos útiles, como cuántas valijas entran en el baúl o los litros de nafta que consumen de Montevideo a Punta del Este.



Gracias a las atractivas imágenes e infografías, podrán conocer todas sus prestaciones y comparar cada SUV, para finalmente verlos en acción en los videos del sitio.



Hoy se estrenan los cinco primeros modelos. De Mercedes-Benz, la híbrida enchufable GLA 180 y la GLC con sistema de frenado autónomo de emergencia. De Jeep, la Compass y la Renegade, dos productos fabricados en la flamante planta del grupo Crhysler en Brasil. y Toyota presentará la nueva RAV4 híbrida, con un paquete de elementos de seguridad que está subiendo la vara en todo el mundo.



En una segunda etapa, Chevrolet mostrará la poderosa Equinox y su principal apuesta para el semestre que viene: la nueva Captiva, con un equipamiento muy completo. Finalmente Peugeot cerrará el ciclo con una selección de sus mejores productos para este segmento.



Una oportunidad perfecta para meterse de lleno en el mundo SUV.