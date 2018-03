Cómo evitar que tu Smart TV sea hackeada

Los hackers están presentes en todo tipo de dispositivos, no solo en las computadoras o teléfonos inteligentes, también pueden ingresar en la pantalla de nuestro televisor smart. Esto sucede porque este tipo de aparatos cuentan con un sistema operativo y conexión a Internet, como si fuera un ordenador.



Es una entrevista con el portal Excélsior, Tony Anscombe, vocero de ESET dijo haber encontrado televisores inteligentes infectados con malware. “Por ejemplo, hemos visto Smart TV infectadas con malware que mina criptomonedas o que actúan en segundo plano para analizar lo que ves en la televisión”, dijo el experto.



Los Smart TV cuentan con cámaras, micrófonos y puertos USB que pueden ser intervenidos por los ciberdelincuentes. Esto les facilita espiar las actividades de una familia desde el hogar, incluso obtener información de otros dispositivos del hogar.



“Los usuarios deben empezar a pensar en proteger sus dispositivos inteligentes del hogar igual que lo hacen con sus laptops, tablets o móviles. No pueden tratarlos como una televisión, cafetera o reloj promedio”, señaló.



Algunos de estos televisores son construidos sin la seguridad o no utilizan comunicaciones encriptadas, haciéndolas más vulnerables.



¿Cómo protegernos?

Las redes sociales solicitan acceso a la cámara, micrófono y fotos del dispositivo porque es necesario para poder crear videos dentro del sistema.



Como primera medida antes de descargar un programa es necesario ver si una fuente es confiable y ver las evaluaciones de usuarios.



Otra medida que puede servir es tapar los micrófonos y cámaras con cinta adhesiva, como lo hace Mark Zuckerberg.