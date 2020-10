Estudio británico busca vínculo de la vacuna de la BCG con menor impacto del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El inicio de la pandemia trajo consigo la necesidad de encontrar una cura: mientras diferentes laboratorios y universidades buscan una vacuna, científicos intentan encontrar posibles tratamientos a partir de medicamentos y vacunas ya existentes, como en el caso de la BCG.

La revista Nature publicó en julio que se estaba investigando el vínculo de la vacuna BCG con el coronavirus. De acuerdo a dicho estudio, los países con accesibilidad y obligatoriedad a esa vacuna –como Uruguay- tuvieron una incidencia y una gravedad del coronavirus mucho menor que los países en los que no es obligatoria la vacuna de la BCG.

Ahora, es la Universidad de Exeter, del Reino Unido, quien decidió estudiar el vínculo para así reducir el riesgo de contraer coronavirus por parte de los trabajadores de la salud.

Según informó la universidad, al no haber todavía vacunas o tratamientos preventivos, la protección de los trabajadores de salud solo se basa en equipos de protección (como el tapabocas), por ello se busca conseguir a 10.000 trabajadores sanitarios y estudiar si “la vacuna de la BCG podría usarse como intervención temprana para protegerlos”.

De acuerdo a John Campbell, docente de la facultad de medicina de esa universidad, esta vacuna podría brindar un “cambio de juego global” si se comprueba que ayuda a minimizar los daños del coronavirus, de acuerdo a The Guardian.



El sitio británico publicó, además, un estudio de Science Direct de comienzos de setiembre concluyó que “la vacunación de la BCG es segura y disminuye el número de infecciiones de la población de riesgo”, no obstante, los investigadores del estudio dijeron que la muestra fue pequeña y no hay que apresurarse con las conclusiones: “Los datos se deben interpretar con cautela, pero respaldan la hipótesis de que la inmunidad de la BCG protege contra otras infecciones, sobre todo a nivel respiratorio”.