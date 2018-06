Estudiantes crean simulador que ayuda a superar la fobia a conducir

La herramienta llamada Fahrer combina la realidad virtual, una página web y una aplicación para dispositivos Android, a través de la cual el usuario puede conducir un automóvil por diversos escenarios simulados de manera segura.



De acuerdo con los estudiantes, el objetivo de este proyecto es trabajar con personas diagnosticadas con amaxofobia, es decir el miedo excesivo a manejar, el cual se produce antes y durante la conducción.



Cuando se enfrenta a los pacientes a este ambiente no real se pueden monitorear sus niveles de estrés y ansiedad, pero en la medida en que la persona vaya controlando su miedo seguirá avanzando a otros escenarios más complicados, como una ciudad con más vehículos.



"Nuestra app está diseñada para usarse con visores de realidad virtual, lo que ofrece una experiencia inmersiva al usuario. Además se adaptaron controles de Switch para controlar el vehículo", comentaron los autores de la aplicación, Gabriel González Ramírez, Jan Luis Juárez Avalos, Jorge Eduardo López González y Alan Romero Lucero.



La app también cuenta con un chat, el cual responde las dudas de los usuarios y cada vez que acabe una sesión se presenta un diagnóstico del progreso acompañado de estadísticas.



Esta fobia, que no es tan común, se presenta normalmente en mujeres de 40 años, pero no se trata únicamente de una desconfianza a la conducción propia, sino que puede estar motivada por el temor a los comportamientos de otros automovilistas.



El proceso para superar la amaxofobia arranca con la identificación de esa dificultad en cada persona, cómo se manifiesta y en qué nivel está.



Este trastorno se trata en tres niveles: los pensamientos anticipatorios, las técnicas que permiten controlar las reacciones fisiológicas y una programación de enfrentamiento gradual. Es en esta última etapa es donde entra Fahrer.