Estalla polémica por veda al celular

Primero fue Francia que adoptó la prohibición del uso de los smartphones (teléfonos inteligentes) en las escuelas y liceos. La medida comenzó a regir este mes y suscita polémica.

Ahora, dos institutos de enseñanza italianos situados en Piacenza y Palermo tomaron la drástica decisión de iniciar lo que llaman "desintoxicación digital" al vedar el uso de los celulares para favorecer la concentración de los alumnos y ayudarlos en su socialización.

En Francia, el Ministerio de Educación tiene la esperanza de que la veda de los smartphones tendrá como resultado que los alumnos presten más atención en las clases, así como interactúen más. Varios estudios apuntan a esas correlaciones.

Sin embargo, algunos expertos se muestran escépticos de que la prohibición realmente pueda ser aplicada y hay docentes que cuestionan los méritos de aislar a los chicos en un mundo dominado por internet que deben enfrentar fuera de los institutos de enseñanza.

El gobierno francés opina lo contrario. "Si queremos preparar a los chicos para el siglo 21, debemos darles las herramientas de la modernidad: el dominio de las matemáticas, de la cultura general, la capacidad de prosperar en las relaciones sociales y de discutir con otros, así como de entender y respetar a otras personas y también de tener habilidades digitales fuertes", manifestó el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer a The New York Times. "Es un mensaje que enviamos a la sociedad: siempre deben estar usando los teléfonos". La prohibición no solo rige para los salones de clase, sino en la totalidad de los predios de escuelas y liceos. La única excepción surge si el uso del smartphone es indicado por un docente.

El 93% de los chicos entre 12 y 17 años en Francia tienen celulares. Las nuevas normas les permiten llevarlos al colegio, pero deben mantenerlos guardados. Los estudiantes señalan que ya saben cómo eludir la prohibición.

Mirar.

Ahora, la veda se extiende a Italia, donde si bien no hay una ley que prohiba la utilización de los celulares en los lugares de enseñanza, cada colegio tiene la potestad de decidir cómo proceder.

"El científico Stephen Hawking ´pidió que nunca dejáramos de mirar las estrellas. Queremos ayudar a los estudiantes a volver a mirar al cielo", dijo en una entrevista telefonica con la agencia Efe el director del instituto católico San Benedetto de Piacenza (región de Emilia-Romagna), Fabrizio Bertamoni. "Nos dimos cuenta de que cualquier actividad es para ellos una interrupción mientras están mirando la pantalla del celular. Los alumnos tienen que seguir la clase, pero es una molestia", argumentó.

En Piacenza, los celulares se guardan en una funda magnética, que se bloquea con una alarma similar a los sistemas antirrobos de las tiendas y que, para poder abrirla, el profesor tiene que desactivarla.

En el instituto católico Gonzaga de Palermo, el director de Primaria, Eraldo Cacchione, indicó a Efe que los teléfonos se dejan en una mesa con ruedas y hay una bandeja para cada curso. "Los chicos entregan los teléfonos y los llevamos al despacho del director, se cierra todo con llave y son devueltos dos minutos antes de que termine el horario escolar", explicó.

Caccione sostiene que se ha conseguido "una desintoxicación digital", porque los chicos "hablan entre ellos sin la distracción de los teléfonos".

Los colegios puntualizan que no están en contra de la tecnología, sino buscan fomentar las relaciones armoniosas entre los alumnos. De hecho, cada alumno tiene una tablet y en cada aula hay un PC y pizarra digital interactiva.

Decisión 1 - Las escuelas públicas se interesan

Los dos colegios que aplican la veda en Italia son privados. Pero el director Fabrizio Bertamoni señala que ha recibido mensajes de muchos colegas de escuelas públicas solicitando información del tema.

Decisión 2 - Autorizan hasta la confiscación

En Albania, la dirección de cada colegio está encargada de gestionar el proceso y tomar las medidas necesarias que van hasta la confiscación de los celulares en caso de que no se respete la norma.

Decisión 3 - El riesgo de generar el ausentismo

Cécile Dhondt, docente del Colegio Jean Jaurès, en Lille, admite que no sabe cómo se puede aplicar la veda. "Si confiscara los teléfonos, mis estudiantes no vendrían más a las clases, y ese no es el objetivo".