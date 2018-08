Los esports son un negocio de US$ 1.600 millones

El diario As de España explicó que para estar incluidos en esa categoría deben reunir estos requisitos:

—El juego permite el enfrentamiento directo entre dos o más participantes.

—Los jugadores compiten en igualdad de condiciones, siendo la victoria exclusivamente determinada por la habilidad de estos.

—Existen ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas y formadas por equipos y jugadores profesionales.

—Goza de popularidad y de ser competitivo. Es decir, cuenta con miles de personas jugando y medios de comunicación retransmiten las competiciones.

—Debe promover el afán de superación.

Gracias a una confluencia de factores, hay una explosión de popularidad de los esports en los últimos años, con una audiencia global que se estima llegará a 380 millones de personas a fines del corriente año, de acuerdo con Newzoo, una empresa de investigación con sede en la ciudad de Amsterdam.

PcW espera que el mercado de los deportes electrónicos tenga fuerte crecimiento y estima que los ingresos pasarán de US$ 620 millones en 2017 a US$ 1.600 millones este año.

A medida que esa industria crece, hay torneos producidos con brillo, ventas de entradas de alto valor, y logra el auspicio de grandes corporaciones, así como publicidad. Este año, la NBA se involucró de manera significativa al crear una liga de videojuegos con el desarrollista Take-Two Interactive. Los juegos llegan por streaming a cientos de miles de hinchas en Twich, el muy popular servicio de streaming que fue comprado por Amazon en 2014 por US$ 1.100 millones. FUENTE: THE NEW YORK TIMES