Hasta los espermatozoides tienen que ser comunistas en Beijing

El requerimiento aparece mencionado en un llamado a donantes lanzado el miércoles por el hospital número 3 de la Universidad de Beijing.



Los potenciales donantes no deben sufrir enfermedades genéticas ni infecciosas y deben tener "un fondo ideológico sano", indica una nota publicada por el hospital en la red social WeChat.



Los hombres de entre 20 y 45 años que deseen donar su esperma deben "amar la patria socialista, apoyar el gobierno del Partido Comunista, ser fieles a la causa del partido, demostrar integridad moral, tener buena conducta, respetar la disciplina y las leyes y no tener ningún problema político", según la misma fuente.



Tras dos pruebas médicas destinadas a evaluar la calidad del semen y la salud del donante este último recibirá 5.500 yuanes (710 euros), según el comunicado.



El hospital no precisó cómo verificará si los donantes satisfacen las exigencias políticas y la AFP no obtuvo respuesta por teléfono al contactar con el establecimiento para saber si forman parte de una campaña gubernamental.



En China solo hay 23 bancos de esperma y muchos sufren una escasez de donantes.



En otros importantes centros de colecta, sobre todo en las grandes ciudades de Shanghái (este) y Cantón (sur), no imponen ninguna condición política.



La campaña lanzada por el hospital de Beijing, que durará hasta finales de mayo, fue criticada en internet.



"¿Realmente saben de biología? Los rasgos adquiridos no se transmiten a los descendientes", criticaba un internauta en la plataforma de microblogs Weibo.