Esperan a miles de personas en el Paseo Rostand

Siete años atrás, a Geraldine Lewi se le ocurrió armar una movida para incentivar la actividad comercial en los locales de la calle Rostand, en tiempos donde circular por la zona era compleja debido a la remodelación del viejo Hotel Casino Carrasco, hoy Sofitel. Creó Paseo Rostand, y dio vida al primer evento callejero que hubo en Uruguay con circuito de compras, actividades variadas y música al aire libre.

Desde entonces, se cierra la calle Rostand tres veces al año: en marzo, antes de entrar en el invierno, y previo a las fiestas. Hoy también se hará peatonal Carlos Sáenz entre las 11:00 y las 20:00 para celebrar la 18va. edición del Paseo Rostand.



No está anunciado lluvia, pero si eso sucede, se pasa para el sábado siguiente. La comunicación se hará vía redes sociales (@paseorostand).



El plan de sábado al aire libre por Carrasco extiende la invitación a las mascotas e incluye food trucks para todos los gustos, y un mercado con estaciones de semillas, granolas, y panes de Masamadre.



También habrá talleres de huerta, arte, un circuito de chivas y bandas en vivo. Todas las actividades son gratuitas.



Participan más de 20 locales comerciales -todos los de las calles Rostand y Sáenz, y varios ubicados sobre Arocena, como Lucy in the sky, Sundara, y Caro Criado- con importantes descuentos.

Evolución.

El evento inaugural recibió a menos de 800 personas, y la última edición hubo más de 6.500 participantes. Geraldine Lewi, organizadora del Paseo Rostand, atribuye buena parte del acelerado crecimiento al auge de las redes sociales.



“En 2012 todo era el boca a boca. Lo máximo que se hacía era circular con un alto parlante por Carrasco o imprimir algún folleto, pero se veían todas caras conocidas. Hoy las redes son un arma súper interesante: pautás una publicidad y le llega a cinco mil personas en dos días”.



Hace siete años tampoco estaba instalado el concepto de food truck en Uruguay, por eso en las primeras ediciones se hacían degustaciones y estaciones de dulces. “La gente no estaba acostumbrada a comprar alimentos y comerlos en la calle o en un parque”; hoy ese servicio al aire libre causa furor.



La oferta gastronómica para esta edición es variopinta: comida mexicana, arepas venezolanas, paella, hamburguesas gourmet, shawarma, poke bowls, cafetería y múltiples dulces: helados, tortas, alfajores, postres para veganos y celíacos.



“Amo reclette se sumó en abril y fue el boom”, comenta Levi sobre este emprendimiento típico de la cocina suiza.

Novedades. La expositora Alicia Casuharina dictará un taller para los fanáticos del arte: enseñará a hacer representaciones de Picasso con masas de moldear en colores a las 15:00.



Una hora después, será el turno de que los más pequeños aprendan cuidados para crear una huerta en espacios reducidos. Germán Gómez, de Huertos Urbanos, dará instrumentos a los niños para que lo repliquen en sus casas.



“Su idea es transmitir trucos para tener una mini huerta y que no se necesita un gran jardín para plantar, pueden hacerlo incluso en una caja de zapatos”, explicó Lewi.



Otra de las buenas nuevas será la presencia de la planta de Uruguay Recicla con el objetivo de que se pueda clasificar y reciclar in situ todo lo que se consuma. “Tapizo la calle de contenedores en cada evento pero nunca son suficientes. Queremos generar un cambio de actitud”.



Lewi contó con el apoyo de Sofitel y el Municipio E para poder cumplir con esta meta ecológica: “se embanderaron con la causa y fue clave porque era muy caro trasladar la planta y la maquinaria”.

Gastronomía La variedad de food trucks abarca comida mexicana, arepas, shawarma, poke bowls, hamburguesas (clásicas y gourmets), paella y variedad de postres (helados, alfajores, tortas y otros para veganos y celíacos).



Más de 6 mil personas asistieron en el pasado año.