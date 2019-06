Esfuerzos que se deben hacer para no nadar en "océanos de plástico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La realización, año a año, de la jornada del Día Mundial de los Océanos se ha convertido en una de las maneras más relevantes de llamar la atención sobre lo acuciante de este tema: las grandes masas de agua salada están cada vez más amenazadas por la contaminación de los plásticos, la pesca excesiva e irresponsable y los efectos derivados del cambio climático.

Para ilustrar el alcance y la urgencia que representa la contaminación para los océanos, el actual director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, dice que el equivalente a lo que cabe en un camión de recolección de basura llega a las aguas del mundo por minuto.



Nario señala que entre toda la basura que llega a los océanos, el plástico constituye un problema particular: “Antes se creía que el riesgo del plástico era por las bolsas, o por la ingesta de los animales marinos. Pero hoy sabemos que también los microplásticos son una amenaza”.

Corona recreó esta ola de plástico en WTC para concientizar sobre el problema de los océanos. Foto: Gentileza

Aporte a la causa de una alianza global por las aguas Una de las iniciativas más importantes para crear conciencia sobre este tema es la llevada a cabo por la marca de cerveza Corona. Junto a la organización ambientalista Parley for the Oceans, la marca cervecera creó una alianza global (llamada Corona X Parley), con el propósito de aportar soluciones que mitiguen la contaminación de los plásticos en los océanos. En una parte de World Trade Center, Corona X Parley puso a la vista del público una instalación artística que representa la amenaza a las aguas del mundo: una gigante ola de basura que se erige como un peligro sobre el surfista. Además, la alianza también creó un programa de voluntariado para limpiar playas que el año pasado recogió 1067 kilos de basura de las costas. Ese programa seguirá este año y quienes quiera contribuir pueden hacerlo en la web www.protecteparadise.com. Todo lo que los voluntarios recogen en la costa se entrega a la empresa Uruplac, que transforma los residuos en materiales plásticos que luego se usan para construir viviendas y muebles.

Por un lado están aquellos plásticos que por su tamaño entran en esta categoría, y por el otro aquellos que surgen de la degradación de, por ejemplo, artículos de higiene personal (pasta dental, por ejemplo). Al respecto, Dinama dijo a través de su oficina de comunicación que en el mundo se producen anualmente 350 millones de toneladas de plástico, y que de esa cantidad, entre ocho y nueve millones de toneladas de plástico terminan en el agua.



Si bien la contaminación es uno de los principales desafíos para la salud de los océanos, no es el único. La activista ambiental Diana Pumar, secretaria de la organización Coendú, señala además otros riesgos de envergadura para el bienestar de los océanos. Sin embargo, para Pumar los problemas parten de una concepción que ha impregnado la relación del ser humano con la naturaleza desde hace mucho tiempo, al menos un par de siglos, dice. “Hay un gran problema conceptual que se nota cuando decimos cosas como ‘El hombre y la naturaleza’, como si fueran cosas separadas. O ‘Tenemos que proteger a la naturaleza’. Somos parte de la naturaleza, está integrada a nosotros. Protegerla es protegernos a nosotros mismos. Lo mismo, cuando se habla de ‘recursos’. La idea de que el agua y la pesca sean ‘recursos’, estamos dando a entender que es algo que está ahí para sacarle jugo. Y en realidad es algo de lo que dependemos”.



Para ella, es importante recordar que los océanos forman el ecosistema más grande del planeta, que la vida se generó en el mar y que “la vida, tal y como la conocemos, depende del agua”, afirma y añade: “La mayor parte del oxígeno que respiramos viene del mar, lo produce el fitoplancton”.



Con esto en mente, Pumar identifica -además de la contaminación, sea por plásticos u otro tipo de residuos- dos riesgos importantes para las masas de agua salada. Una es la sobrepesca y la pesca irresponsable o ilegal, que afecta el equilibrio entre especies. En particular, Pumar señala la caza de ballenas. “Cuantas más ballenas, más fitoplancton”.



Otro riesgo lo constituyen los cambios derivados de los efectos del cambio climático, que entre otras cosas provoca derretimientos de grandes masas de hielo, lo cual desencadena una importante serie de cambios que repercuten de manera negativa en el estado natural de las aguas. Para ella, hay que darle una tregua a la naturaleza. Si se le da un respiro, ella se va a restablecer.



Para que esa tregua pueda darse, coinciden varios expertos, hay que cambiar el paradigma de consumo y gestión de recursos que actualmente rigen en buena parte del mundo. En tal sentido, apunta Nario, la ya aprobada ley que regula el uso de bolsas plásticas en los comercios es un paso. Otro paso es la intención de aprobar una ley de mayor alcance en cuanto al tratamiento de la basura que se produce en la sociedad, que aún está a discusión y revisión.



Si bien en estos días hay un pico de actividades en torno a este tema, también más adelante en el año habrá otras instancias para seguir generando conciencia sobre los desafíos para los océanos. La gestora de prensa y productora Erika Hoffman cuenta que en los primeros días de setiembre llegará a Montevideo la exposición internacional itinerante Out To Sea? The Plastic Garbage Project.



La muestra es una ambiciosa apuesta multimedia que llegará a la sede del Banco República de la calle Cerrito, y que actualmente recorre el mundo. “La exposición ya estuvo en 20 países, originalmente es de Zürich y Uruguay será el primer país americano al que llegará”, explica Hoffman, quien añade que se trata de una muestra que exhibe, tanto a través de pantallas como de objetos, el impacto que la basura genera en el líquido que dio origen a la vida.