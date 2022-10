"Escoria comunista" o "primer mundo": las opciones de Bolsonaro de cara al balotaje con Lula

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones frente al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el país deberá optar entre "el primer mundo" y la "escoria comunista".

Bolsonaro, en campaña para la cita con las urnas del próximo 30 de octubre, volvió a agitar el fantasma del comunismo en un mitin celebrado en Río Grande do Sul, estado que limita con Argentina, y a valerse de la crisis económica del país vecino para atacar a Lula, candidato de un frente progresista y favorito para las elecciones.

"Tenemos una fecha por delante que va a marcar el futuro de todos y en la que se deberá decidir si queremos libre mercado o injerencia del Estado, si queremos un país alineado con el primer mundo o con la escoria comunista", dijo este martes en un gimnasio de la ciudad de Pelotas.



Bolsonaro mantiene una tensa relación con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que a su vez es muy cercano a Lula, e insistió en que cuando se celebraron las últimas elecciones en ese país auguró que la victoria del líder progresista causaría un "desastre" económico.

"Así fue, y lo lamentamos por nuestros hermanos argentinos", que "hoy siguen el camino de Venezuela, el país más rico del mundo en petróleo y cuyo pueblo está en una situación peor que nuestros hermanos haitianos", afirmó el líder de la ultraderecha.



Alertó además que "lo que pasa en esos países, en Chile, Colombia y en nuestra Nicaragua", también puede ocurrir en Brasil.



"Todos saben que eso que pasa allá puede pasar aquí", pero eso "solo depende de la decisión que tomen los brasileños" el próximo 30 de octubre, incidió.



"Esa fecha marcará la lucha del bien contra el mal. Y el bien siempre vence", exclamó ovacionado por cientos de personas.

Bolsonaro volvió a cuestionar la fiabilidad del sistema electoral en Brasil

Bolsonaro volvió a poner en duda este martes la legitimidad del sistema electoral en Brasil de cara al balotaje del 30 de octubre. "El resultado será el que todos nosotros esperamos porque el otro lado (la izquierda) no consigue reunir a nadie. Todos desconfiamos", dijo Bolsonaro en un acto ante seguidores en Pelotas, en el estado de Rio Grande do Sul (sur).



"¿Cómo puede ese tipo (Lula) tener tantos votos si el pueblo no está de su lado?", añadió.



El mandatario, quien busca la reelección, ha señalado en reiteradas ocasiones sin pruebas la posibilidad de "fraude" a través de las urnas electrónicas, y hasta ha amenazado con no reconocer los resultados en caso de perder las elecciones.