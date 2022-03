Cómo esconder el “escribiendo” que aparece en el chat de Whatsapp

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, pero aún tiene trucos que mucha gente no conoce. Uno de ellos permite a los usuarios ocultar la alerta de “escribiendo” que les aparece a sus contactos cuando, efectivamente, están redactando un mensaje.

Desde hace un tiempo, la aplicación permite que los usuarios puedan ver cuando un contacto está elaborando un mensaje para enviarles. “Escribiendo...”, en color verde es el indicativo que marca ese momento. Incluso, esto también ocurre cuando se está grabando un audio.



Para algunos usuarios esta alternativa puede resultar muy útil cuando se requiere de una respuesta rápida al momento de un chat laboral o simplemente para conocer el nivel de interés que tiene la otra persona en la charla. Sin embargo, otro grupo importante prefiere resguardar su privacidad y, para ellos, estos tres trucos pueden ser bien empleados.

1. Desactivar WiFi y datos móviles

Para quienes deseen pasar desapercibidos a la hora de responder en una conversación, una de las alternativas más sencillas que no requiere aplicaciones externas es desconectar momentáneamente su celular de Internet. Para esto, en los dispositivos Android o con sistema operativo iOS, deben deslizar el menú del teléfono y presionar las opciones de WiFi y datos para desactivar la conexión.



De esta manera, el smartphone quedará desconectado de la red y será el momento de pasar a redactar el texto a enviar. Mientras se escribe, el usuario que espera recibir su respuesta no podrá ver si usted está escribiendo o no su mensaje o grabando un audio.



Una vez finalizado, solo se debe presionar la opción de enviar que está a la derecha del teclado virtual y volver a reestablecer las conexiones de red.

2. Responder el mensaje desde la notificación

Esta opción está disponible para los celulares que cuentan con las últimas actualizaciones de sus sistema operativo. Tanto los dispositivos Android como iOS ofrecen la posibilidad de responder el mensaje recibido desde su panel de notificaciones.



En algunos casos se accede a este con el teléfono bloqueado o también deslizando el dedo por la pantalla hacia abajo. En cualquier de las dos alternativas, en la vista previa del chat, WhatsApp permite responder el mensaje desde la notificación.



Al contestar desde esta vista previa, el otro usuario no verá que está redactando el texto.

3. A través de la aplicación FlyChat

Para acceder a algunos de los “trucos secretos” de WhatsApp, se debe descargar aplicaciones externas. En este caso, existe una plataforma que cuenta con una capa de privacidad y seguridad extra a la que ofrece la mensajería, llamada FlyChat.



Al descargarse este sistema, se le deben dar los permisos requeridos para poder acceder a WhatsApp y a través de esta nueva aplicación, se podrán responder los mensajes desde un conversación externa a la propia de la mensajería instantánea.