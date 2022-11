Envió su CV durante dos años, no la llamaban y descubrió el insólito error que cometió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La búsqueda de empleo no siempre es sencilla. Involucra tocar muchas puertas hasta que alguna se abre y las nuevas oportunidades comienzan. Hay personas a las que se les dificulta más, por lo que después de un tiempo sin respuestas, la frustración se vuelve inevitable. Para Damaris Renovato, una joven que se volvió viral por su historia, ocurrió exactamente este proceso. Envió su currículum para diversas vacantes durante dos años, pero en ninguna tuvo éxito. Un día decidió revisar el documento adjunto y, por fin, todo tuvo sentido.

A través de una publicación en Facebook que suma hasta el momento más de 18.000 veces compartida, la joven dio algunos detalles sobre su proceso. Para su sorpresa, cuando abrió el archivo que había enviado a todos los lugares donde aspiraba trabajar, encontró el detalle que le cerró tantas puertas durante estos años.



En lugar de su currículum, que es el documento que contiene toda la hoja de vida de una persona en la que destacan desde sus logros profesionales y académicos, Damaris había adjuntado una lista del supermercado.



Es así, que sus posibles empleadores jamás la llamaron, porque después de su saludo en el que indicaba que enviaba sus datos, no había nada más. En el mail estaba adjunto un documento de Word con su nombre que no era lo que parecía. Las empresas recibían en su lugar una lista con los siguientes productos:



1 Kg de tortillas

Aguacate

Cebolla

Salchicha

Chile morrón

Papaya

Chile del normal

Sobre su incidente, la joven también dio una breve explicación: “Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía ‘achis’ por qué nadie me llamaba y nunca me respondían nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviando por dos años es una lista del súper”, se leía en la publicación que compartió el pasado 11 de noviembre.



En los comentarios, algunas personas se unieron a las bromas e incluso destacaron aspectos de la lista: “¿Cómo te van a llamar si morrón lleva acento y del otro chile ni te sabes el nombre”, le dejaron. “Con razón, dices chile normal sin especificarlo”, se sumaron más.

Los motivos por los que rechazan los CV

Aunque en este caso viral la razón del rechazo fue bastante evidente, hay otros errores que pasan desapercibidos. Si un candidato intenta por varios meses y no obtiene empleo, lo primero que debe hacer es revisar de qué forma se “vende” como profesional a las diferentes compañías. El sitio web de la plataforma OCC Mundial destaca algunos puntos que hay que tomar en cuenta sobre el CV.



Es muy largo

​

Los datos de la plataforma indican que una vacante recibe en promedio 30 postulaciones. Por lo que nadie se impresiona por la extensión. El reto es destacar lo importante con pocas palabras.



Su información es irrelevante

​

Aunque hay que poner los aspectos primordiales, algunas personas suman aquellos que no aportan a su experiencia profesional, por lo que podrían omitirlos.



Errores de ortografía



OCC determinó que, sin importar el puesto para el que aplique, la ortografía es parte de la carta de presentación. No cuidar este detalle evidenciaría la falta de profesionalidad y cuidado.



Frases trilladas



Aunque es bueno buscar algunas ideas en línea, al final es mejor concentrarse en destacar la experiencia y habilidades, para que sean los logros los que representen a los postulantes.



Objetivo laboral genérico



Si el reclutador se lleva una impresión en la que solamente se habla de las necesidades del candidato y no de lo que éste haría por la empresa, podría dar la impresión errónea.