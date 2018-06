Enterate cómo sacarle el jugo al nuevo Spotify gratuito

A partir de ahora, los más de 170 millones de usuarios de Spotify, el servicio de música vía streaming, tendrán nuevas funcionalidades en el modo gratuito de la aplicación.



Dentro de los anuncios más importantes está la posibilidad de escuchar por demanda (no de manera aleatoria sin poder cambiar las canciones a su gusto como ocurría hasta ahora) unas quince playlist. También llega una opción para ahorrar datos.



Spotify escuchó a los usuarios, la opción de ahorro de datos era sin duda una de las más esperadas, teniendo en cuenta que escuchar música vía streaming podía acabar con planes de 2,5 GB en menos de quince días.



El ahorro de datos podría ser hasta de un 70 por ciento dependiendo de qué tanto escuche el usuario. Para activarlo, solo tendrá que deslizar el botón en la opción dentro del menú principal.



Tal vez una de las diferencias más grandes entre las cuentas gratuitas y las ‘premium’, era, hasta esta nueva versión, el no poder elegir la canción que se quería escuchar en el momento deseado. Los usuarios gratuitos tenían que oír listas y álbumes en modo aleatorio.



Aunque los anuncios no se irán de la versión gratuita, las ‘Playlist on-demand’ permitirán que los usuarios escojan el orden y cambien las canciones cuando quieran en un total de 15 listas que se basarán en los gustos musicales del usuario y que incluirán algunas listas creadas por equipos locales de Spotify. Algunas de las más populares, como '¡Viva Latino!' y 'Éxitos Uurguay', podrán aparecer en sus listados.



Desde 2014 Spotify no había actualizado la plataforma gratuita. La plataforma optó por un diseño menos saturado, más sencillo. En éste será más fácil visualizar algunos contenidos como los artistas.



Otra novedad son los podcasts, una apuesta en la que Spotify parece buscar conquistar a los usuarios y que planean nutrir con contenidos locales. Los cambios muestran una intención de mejorar la experiencia de los usuarios que no pagan por el servicio de suscripción pero que han consolidado al servicio como uno de los más exitosos y utilizados en el mundo.



Conozca qué puede hacer con esta actualización para sacarle más provecho a su cuenta en Spotify con los siguientes consejos:



Utilice las nuevas opciones de ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ (que aparecen con un icono de corazón y uno de bloqueo respectivamente). Al hacerlo ayudará a que su experiencia sea más personalizada. Dependiendo de lo que agregue a sus favoritos o lo que oculte, las recomendaciones de la plataforma como ‘Daily Mix’ y ‘Descubrimiento Semanal’ irán mejorando.

Las listas recomendadas tienen el objetivo de mostrarle canciones que aún no ha escuchado y que probablemente va a disfrutar. Por eso son listas que rotan la música muy seguido así que procure guardar aquello que le gusta dentro de sus propias listas, de lo contrario, es posible que se le pierda.



Si quiere descubrir más canciones o géneros, vaya a ‘Iniciar Radio’ de los artistas o canciones que le gustan. El sistema le generará un listado de recomendaciones basados en la pieza que haya escogido.



Con el nuevo sistema otra ventaja se verá a la hora de crear nuevas ‘Playlist’, que serán mucho más predictivas. Ahora, desde que usted pone el nombre de la lista, la aplicación empezará a predecir qué tipo de música contendrá. Puede aprovechar para clasificar música para hacer ejercicio, para estudiar o para reunirse con sus amigos. A medida que agregue las canciones que le interesan, el sistema sugerirá otros contenidos que serán más fáciles de agregar.



Spotify tiene un top 50 de las canciones más escuchadas por países, pero usted puede acceder no solo al de Uruguay o a las más virales. Vaya al buscado y explore los ‘top 50’. Podrá encontrar lo más escuchado en países como España, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Paraguay, Chile y Malasia, entre muchos otros.



La aplicación es más que un buscador de canciones que ya conoce. En el menú superior encontrará opciones como Podcasts, Géneros y Estados de Ánimo y Novedades. Se espera que los podcast tengan cada vez más una oferta local. Los géneros le ayudarán a encontrar listas relacionadas a sus gustos musicales y las novedades le mostrarán los lanzamientos más recientes a nivel global de todo tipo de estilos.



*La 'Yapa': recuerde que Spotify es multiplataforma. Puede escuchar su música en el celular a través de la aplicación móvil o en su computador desde la aplicación para escritorios, pero una excelente solución para oír su música sin descargar nada en el computador de otro o en un equipo de trabajo es open.spotify, la opción de abrir la reproducción de música desde una ventana de navegador. En la web podrá autenticarse y acceder a sus listas de forma simple y rápida.