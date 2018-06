¿La ensalada rusa es en realidad rusa?

Estos días solo se habla de Mundial y de Rusia. Sin embargo, con la fiebre del fútbol y las agendas apretadas del fin de semana para ver los partidos, se abre un pequeño espacio también para hablar de comida; claro, porque es indispensable estar rodeados de bebidas y ricos platos para disfrutar aún más la contienda que durante cuatro años se hace esperar.



No hará falta quienes dentro del menú (por supuesto, para estar a tono con el ambiente) querrán incluir en el asado una buena ensalada rusa.



Dedicamos estas líneas a aclarar algunas dudas sobre lo poco que conocemos por estas latitudes sobre gastronomía rusa (ante todo sinceridad) y a brindar algunas alternativas para mantener el espíritu deportivo bien alimentado.



Pedir una ensalada rusa en Rusia puede venir con factor sorpresa. El platillo original debe su nombre a Lucien Olivier, un cocinero belga instalado en Moscú a mediados del siglo XIX, quien hiciera popular una extravagante y no muy apetecible mezcla de carnes (de perdiz a cangrejo pasando por lengua de res; algunos historiadores también añaden langosta) con papas, pepinillos y aceitunas. Todo aderezado con una salsa a base de mayonesa y vinagre. Evidentemente, la receta de Olivier ha quedado en desuso. Hoy existen tantas versiones en el mundo como historias sobre su origen. Lo que las hermana a todas ellas es el uso, básicamente, de mayonesa y papa.



En España la ensaladilla rusa lleva zanahorias, huevos, atún y aceitunas, por ejemplo. Los peruanos preparan este plato con remolacha, zanahorias y papas. Mientras que en Uruguay lo preparamos con arvejas, mayonesa, papa y zanahoria hervida.



Curiosamente, se puede encontrar en Rusia y Ucrania una versión similar a la peruana que prescinde de la mayonesa y se sazona solo con vinagre. La remolacha, además, es el ingrediente principal de uno de los platos bandera de la cocina rusa: la sopa Borsch, que también lleva carne molida, cebolla y zanahorias. Puede deducir que el plato es de un fucsia intenso. La col es otro de los vegetales que más se usa en preparaciones típicas.



¿Nada más ruso que el vodka para brindar por los goles? Error. Rusia y Polonia vienen disputándose la denominación de origen del famoso destilado desde hace décadas. Debe saber también que no todo el vodka se elabora con papa: granos, cereales e incluso la propia uva sirven para la destilación. En las leyendas y el pasado culinario del país quedan el consumo de carnes de oso y reno. Hace rato que pollo, cerdo y pescados componen la dieta habitual.