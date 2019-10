Encorvados e hinchados: científicos crean un modelo de cómo los trabajadores pueden verse en 20 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emma tiene la espalda encorvada, las extremidades hinchadas y los ojos inyectados en sangre. Sí, su aspecto no es el mejor; pero lo peor es que, en 20 años, científicos advierten que será como ella si no mejora sus condiciones de trabajo.

Esta enfermiza compañera de trabajo del futuro es una muñeca de tamaño real construida para mostrar cómo estar sentado todo el día en un escritorio ergonómicamente hostil podría afectar a los trabajadores.

Para un nuevo informe titulado The Work Colleague of The Future, un equipo de expertos en salud dirigido por el futurista conductual William Higham examinó los datos de una encuesta a más de 3.000 empleados de oficina en Francia, Alemania y el Reino Unido. Por ejemplo, en el último país, el 50% de los trabajadores indicaron sufrir dolor en los ojos; el 48%, dolor de espalda; y el 48%, dolores de cabeza, consignó The Independent.

El resultado: un llamado a un futuro más ergonómico en la oficina y descansos para que el personal se levante de sus asientos y se mueva.

A partir de sus hallazgos, que fueron encargados por la firma de equipos de oficina Fellowes, los investigadores se unieron con los especialistas en modelos Helix 3D Ltd para crear a Emma, un maniquí de tamaño real perturbadoramente distorsionado para ilustrar el impacto potencial de la oficina en el cuerpo humano.

La pobre Emma tiene una postura permanentemente encorvada por estar sentada durante horas todos los días sobre su escritorio, ojos rojos secos por la exposición prolongada a una pantalla de computadora y la piel pálida por pasar años bajo el resplandor de la luz artificial.

“A menos que hagamos cambios radicales en nuestra vida laboral, como movernos más, cambiar nuestra postura en nuestros escritorios, tomar descansos para caminar regularmente o considerar mejorar la configuración de nuestra estación de trabajo, nuestras oficinas nos enfermarán”, advierten los expertos.

Y agregan: "Como resultado, los trabajadores en el futuro podrían sufrir problemas de salud tan graves como los que pensamos que habíamos dejado atrás en la Revolución Industrial".