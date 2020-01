Encontró una rana en su ensalada y lo denunció en sus redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer argentina afirma haber encontrado una rana entre los vegetales de la ensalada que compró en una reconocida cadena de comida rápida saludable de Buenos Aires.



"Anoche cenamos en GreenEat-shopDot y tuvimos esta desagradable experiencia al encontrar una rana en la comida. Esto nos hace dudar sobre la calidad y controles de bromatología e higiene que este lugar pregona", escribió la usuaria Mercedes Conde en Twitter.

Con el mensaje escrito, adjuntó tres fotos de la ensalada en cuestión, en dos de las cuales puede observarse el cadáver del animal en medio de distintas hojas de lechuga y crutones.



Patricio Medeot, el marido de Conde, prefirió no explayarse sobre el episodio. "Mi mujer lo publicó solo buscando que no le pase a nadie más el mal momento que pasamos", afirmó.



Jimena Chavez Teyssier, brand manager de Green Eat, sostuvo que por el momento no puede aportar demasiada información al respecto. Dijo que están en contacto con la familia que denuncia este hecho y agregó: "Logramos identificar la partida exacta para enviar a analizar, tanto de lo que proviene del productor como de nuestros locales".



Apuntó, además, que nunca les había sucedido un hecho semejante. "Nuestro fundador, Pablo Lorenzo, está tomando el tema directo", dijo.



La compañía también hizo más temprano un descargo en la publicación de la usuaria de Twitter que los denunció. "Acá todos muy concentrados en entender qué pasó. Como conversaron hoy Belén y Pablo, uno de nuestros fundadores, con tu marido", escribieron. Sobre el mediodía decidió cerrar temporalmente el local y emitieron un comunicado.

"En la noche del martes 28 de enero, en el local de Dot, una familia encontró una rana en una de nuestras ensaladas.



Estamos investigando lo sucedido de principio a fin, por esta razón este local se mantiene cerrado el día de hoy. La calidad e higiene de nuestros productos es el corazón de lo que hacemos y prioritario para todos los que hacemos Green Eat.



Confiamos mucho en nuestros procesos y los de nuestros productores, que cumplen con las certificaciones Global GAP y los estándares más altos de la industria. Servimos más de un millón de ensaladas por año en nuestros 17 locales.



Entendemos que alguien pudo haber vulnerado el producto terminado. Mientras investigamos lo que pudo haber sucedido, a partir de hoy todas nuestras ensaladas están provisoriamente saliendo con un doble sticker de seguridad para que esto no pueda suceder.



Estamos colaborando con las autoridades en la investigación del tema, revisando todas y cada una de las posibilidades que pudieron provocarlo y también en contacto con la familia.



Equipo Greeneat".