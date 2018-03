Encontraron en un autobús cerca de París un Degas robado en 2009

El cuadro "Las Coristas", propiedad del museo Orsay, había sido robado el 31 de diciembre de 2009 en el museo Cantini en Marsella, establecimiento al que se había prestado la obra para una exposición, junto a otras obras del artista.



"Fácil de esconder" por su pequeña talla (32x27 cm), como había dicho el fiscal de Marsella tras el robo, el lienzo había sido añadido a la base de datos de la Interpol que enumera las obras de arte más buscadas en el mundo.



Fueron las aduanas francesas las que realizaron el sorprendente hallazgo el pasado 16 de febrero durante un control de rutina de un autobús que se encontraba estacionado en una área de descanso de una carretera al este de la capital francesa.



El cuadro, del siglo XIX, fue encontrado dentro de una maleta. "Estaba firmado por Degas", indicó el ministerio de Comunicación de Francia en un comunicado, en el que agregó que ningún pasajero se identificó como el dueño de la valija.



La obra del pintor impresionista francés (1834-1917) fue sometida a una prueba de autenticidad en el museo Orsay. "Los primeros elementos arrojados por la prueba nos permiten afirmar que se trata de la obra que buscábamos" desde hace cerca de una década, indicó el ministerio.



'Preciada obra'

"Su desaparición fue considerada como una gran pérdida para el patrimonio impresionista francés", dijo la ministra de Cultura, Françoise Nyssen, quien en una declaración expresó su satisfacción por el hallazgo de esta "preciada obra".



Tras su robo, la Reunión de Museos Nacionales, un establecimiento cultural público, había estimado en 800.000 euros (985.000 dólares) el valor de esta pintura. El personal del museo marsellés había mencionado un valor de "30 millones de euros", pero después la fiscalía dijo que se había tratado de una "confusión".



Solicitado por la AFP, el museo Orsay, explicó el martes que no comunica cifras. "Son valores para las aseguradoras y no se comunican", señaló.



A modo de comparación, otro lienzo de Edgar Degas, "Entre bambalinas" (66,7x37,5 cm, un poco más grande que "Las Coristas") está estimado entre 9,1 y 13,7 millones de euros. Este pastel será subastada por Christie's en Londres el 27 de febrero.



"Las Coristas" representa una escena de la ópera Don Juan, según una conversación que tuvo el pintor con su amigo Daniel Halévy.



"El único trabajo de Degas inspirado en una ópera en la que no aparecen bailarinas, 'Las Coristas' muestra el final del coro del primer acto, que celebra el compromiso de Masetto y de Zerlina", detalla el comunicado enviado de forma conjunta por el ministerio de Cultura y de Cuentas Públicas.



"Si realmente son nuestras 'Coristas' será una historia hermosa. Nuestra exposición de Degas termina este fin de semana en Orsay y es el centenario de su muerte", señaló el museo parisino.



"Este cuadro nos ha hecho muchísima falta. Si se confirma que es el cuadro en cuestión, estaríamos contentísimos", agregó la institución.