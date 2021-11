¿Cómo encontrar un celular, incluso si está apagado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El celular es nuestro dispositivo más personal. Todos los días nos acompaña para mantenernos en contacto, despertarnos, divertirnos y realizar muchas más actividades, lo que significa que contiene datos privados. Por eso es una tragedia cuando llegamos a perderlo o nos lo roban. Afortunadamente los sistemas cada vez son más sofisticados y ya es posible localizar estos dispositivos, incluso si están apagados.

Tanto los smartphones Android como iOS tienen aplicaciones integradas que se pueden usar para encontrar la ubicación de tu teléfono inteligente. No obstante, antes de utilizarlas te recomendamos seguir algunos pasos.

¿Qué hacer si me roban o pierdo el celular?



Antes de salir de control y pensar que ya todo está perdido te aconsejamos seguir algunos pasos.



Lo primero que debes hacer si perdiste el celular es pedirle a alguien que llame a tu número. Puede que no esté lejos y solo sea cuestión de encontrar el lugar en el que lo dejaste. Además, con suerte, si alguien más lo tiene, te responde y te dice en dónde puedes reclamarlo.



En caso de que nadie responda, o que te lo hayan robado, lo mejor es que cambies todas las contraseñas que tengas guardadas. Eso no solo incluye tu cuenta de Apple, en el caso de iPhone, o de Google en el caso de Android, también considera las redes sociales o los servicios que tenés guardados, pensá que los ladrones o un extraño podría tener acceso a mucha de tu información personal y utilizarla para extorsionarte a ti o a tus contactos.



Otra recomendación es que tengas apuntado tu número IMEI, se trata de un identificador único de tu dispositivo que te ayudará, en caso de que no logres recuperarlo, a bloquear permanentemente el equipo. Para obtenerlo podés marcar *#06#



También puede ser buena idea que descargues una aplicación de localización. Solo recuerda hacerlo desde la tienda oficial de tu sistema operativo y revisar las reseñas de otros usuarios para que no te lleves una mala sorpresa.



Finalmente no olvides configurar una clave de seguridad para que nadie pueda ingresar a tu información sin tu permiso.

¿Cómo localizar un celular Android apagado?



Cuando hayas realizado los pasos anteriores ya puedes intentar rastrear tu dispositivo a través de una aplicación especial.



En el caso de Android utiliza Google Find My Device, esta función se ofrece como parte de Google Play Protect.



Para utilizar esta herramienta necesitarás acceder a la cuenta de Google vinculada al dispositivo perdido. Una vez en tu perfil, busca la opción “Encontrar mi dispositivo” y podrás ver la última ubicación conocida.



En caso de que tu teléfono esté fuera de línea, apagado o sin batería, podrás ver su última ubicación utilizando "Buscar mi dispositivo". Para ello ve a android.com/find o abre la aplicación "Find My Device" en otro dispositivo Android, inicia sesión en tu cuenta de Google, te aparecerá una lista completa de los dispositivos vinculados, elige el que quieras localizar y podrás ver la última ubicación además de reproducir un sonido especial, proteger o borrar tus datos de forma remota en caso de que no logres recuperarlo.



Otra opción es iniciar sesión en tu cuenta de Google y abrir Google Maps, haz clic en el menú y elige la opción "Línea de tiempo", aparecerá una nueva ventana, ingresa la fecha en la que perdiste tu teléfono celular para ver el historial de ubicaciones.

¿Cómo localizar un iPhone apagado?



En este caso la herramienta se llama Find my iPhone, una función de iOS que te permite rastrear tu dispositivo y también bloquearlo de forma remota para evitar que alguien lo use incorrectamente.



Una ventaja de esta herramienta es que, si un usuario marca su iPhone como perdido, el sistema se encarga de localizar dispositivos Apple alrededor para tratar de encontrar el teléfono, y los propietarios ni siquiera sabrán que están ayudando a encontrar un equipo perdido.

No obstante, toma en cuenta que para poder usar este sistema es necesario haberlo activado previamente. Posteriormente bastará con que ingreses con tus datos a iCloud para encontrar las funciones "Buscar mi iPhone" y "Enviar última ubicación".



A través de "Buscar mi iPhone" el sistema intentará conectarse con el dispositivo incluso si este no está conectado a una red Wi-Fi o celular. Pero, si el teléfono está apagado o se queda sin batería, no podrá rastrear su ubicación en tiempo real por lo que la función "Enviar última ubicación" ayuda para saber en dónde estaba el teléfono antes de apagarse.



También está la opción activar la función "Notificar cuando se encuentre", que te enviará una notificación por correo electrónico cuando tu teléfono está nuevamente encendido. Esta herramienta está disponible en la aplicación "Find My".



Otra herramienta es Family Sharing que no solo permite instalar una aplicación de paga en varios dispositivos, sino también ver la ubicación de todos los dispositivos vinculados a la ID de Apple de un miembro de la familia. Es decir, que puedes pedirle a un miembro de tu familia que comience a buscar tu iPhone perdido.



Si nada funciona, utiliza la opción Find My para borrar toda la información y mantenerte seguro.