Empresas e instituciones brindan internet gratis y ofrecen sus locales a estudiantes

Si bien las escuelas estarán abiertas para los niños que carecen de conexión a internet puedan estudiar, varias empresas, sindicatos y hasta algún club ofrecen sus instalaciones para que los jóvenes no abandonen sus clases.



Los promotores de estas iniciativas aseguran contar con distanciamiento social, alcohol en gel y todas las medidas sanitarias requeridas. La sugerencia es llevar audífonos para que el ruido de una clase no distraiga a quien esté cerca. Por ahora, los locales están listos (en muchos casos esperan a las visitas con desayuno/merienda) y ansiosos de recibir a los estudiantes.

Algunos lugares a tener en cuenta

Pizzería De Madrid. "Es el segundo día que vengo a las 8.00 AM y no viene ningún niño, así que a partir de mañana abrimos a las 10.00", contó Gonzalo Rodríguez, propietario de De Madrid. Tras acomodar su local para recibir a 20 ñiños, recibió la oferta de una panadería y un supermercado para darles desayuno a los alumnos que llegaran.

"Estoy muy agradecido por todos que apoyaron y los miles de mensajes positivos, esto se hizo de corazón, pero me gustaría que vengan", confesó quien será apoyado por una maestra vecina que, en caso de necesidad, auxiliará a los niños a conectarse a sus aulas.

Niños y padres avisen si vienen por esta publicación . Así se guarda el lugar Solo por aca , Publicada por Pizzería de Madrid en Martes, 6 de abril de 2021

Fragolina.​ En avenida Brasil 3072, el local que está en Micenas Mall replica la iniciativa de De Madrid y en pleno Pocitos ofrece wifi a niños y adolescentes que requieran conectarse. Consultas: 2705 40 71.

1. Verdirrojo. Prusia 1619. El club del Cerro invitan a niños y adolescentes del barrio y también reúnen donaciones para darles merienda.

¡¡Que la educación no se detenga!! Si no tenés internet en casa, venite a Verdirrojo a hacer tus deberes o preparar tus... Publicada por Verdirrojo BBC en Miércoles, 7 de abril de 2021

2. Restaurante y pizzería Trento. 8 de Octubre esquina Villagrán, teléfono 2504-6329.

Bajo las medidas tomadas sobre las clases virtuales y comprendiendo la situación de todos nos solidarizamos con los estudiantes. Publicada por Restaurante y Pizeria Trento en Martes, 6 de abril de 2021

La Nueva Indiana, Indiana esquina Tuyutí, Lomas de Solymar, teléfono 5696-6606. Un cartel con la clave del wi-fi asegura que quienes necesiten internet puedan conectarse aunque el local esté cerrado.

Nos sumamos a la buena causa iniciada , pizzeria la nueva indiana habilita wifi para los pekes q puedan seguir adelante... Publicada por Seba Deareis en Martes, 6 de abril de 2021

La Cantina Club Bello Horizonte. En el balneario canario, el local está abierto a quienes requieran de un espacio para estudiar y conectarse a clases. Cuatro veces por semana: martes, miércoles, jueves y viernes por la tarde esperan a los estudiantes. Consultas: 098-783-483.

Pizzería La previa. San Jacinto, Canelones. A partir de la hora 16, el local habilita a que los niños se instalen para estudiar. Consultas 099328437 o 43993874.

Marylu. El salón de té que está en Camino Cibils y Estados Unidos cuenta con Internet ilimitado y acondicionó un rincón para recibir a los alumnos que necesiten conexión.

Atención!!! Vimos esta iniciativa de una vecina del barrio, y la verdad nos pareció fabulosa, por eso nos... Publicada por Marylu Salón de Té en Lunes, 5 de abril de 2021

Hotel Internacional. Avenida Brasil 679, Chuy. Teléfono 4474 2153 - 2055.

Sunca Carmelo. Uruguay 276, Carmelo. Por consultas: 098 158 614. Además de ofrecer un local con conexión, la maestra Luz Tamara Dávila ayudará a quienes necesiten a utilizar la plataforma CREA. El Sindicato también reúne alimentos no perecederos que repartirá a personas con COVID-19.

El local del Sunca está abierto por los gurises que quieran utilizar el wifi recuerden que Luz Tamara Dávila está... Publicada por Sunca Carmelo en Jueves, 8 de abril de 2021

Sede PIT-CNT. Jackson 1283, casi Guaná, Montevideo. Entre las 8.00 y las 21 horas el local de la central sindical estará abierto para los estudiantes que necesiten conexión. Por consultas: 093 445 739.