El “embaucador de la lejía” llega a exponer a Uruguay

El 11 y 12 de marzo, el español Josep Pàmies o “el embaucador de la lejía” -como lo ha apodado la prensa española- vendrá a dar una charla a Uruguay. Se trata de un agricultor que hace dos décadas abrió un vivero de plantas medicinales en Balaguer (Cataluña) y sostiene que con la sustancia denominada MMS (Solución Mineral Milagrosa) creada por él y consistente en una mezcla de clorito de sodio y agua, puede curar casi cualquier enfermedad: desde el cáncer, la malaria, el ébola o hasta el autismo.

En España, el Departamento de Salud de Cataluña, le ha impuesto multas en tres ocasiones: la primera fue de 30 mil euros por el uso de ciertas plantas para curar el cáncer; la segunda ascendió a 90 mil euros y fue impuesta luego de que Pàmies promocionara en la web de su asociación, Dolça Revolució, el MMS, sustancia que las autoridades sanitarias mantienen prohibida en España desde 2010; y la última fue de 600 mil euros y se le impuso a fines de 2018 por realizar unas jornadas sobre supuestas curas del autismo en las que se difundía nuevamente el MMS como remedio mágico.

En total, lo que podría llegar a pagar este curandero por concepto de multas ascendería a 720.000 euros. Los argumentos de Salud para abrirle expediente son que la promoción de remedios como el MMS incumplen la normativa vigente sobre productos sanitarios.

La Fiscalía de Balaguer, a su vez, anunció hace unas semanas la apertura de una investigación para determinar si sus charlas animando al consumo de ese “producto milagroso” podrían constituir efectivamente un delito.

Pese a esto, Pàmies continúa difundiendo el MMS y este mes comenzará una gira por distintas ciudades de Latinoamérica, entre ellas Montevideo y Punta del Este, donde difundirá los beneficios de esa solución ilegal.

En el anuncio del evento en la página de Facebook “Josep Pàmies en Uruguay”, se lo describe al catalán como “experto en plantas medicinales, congresista y un ser con el don de querer buscar el camino de la sanación a través de las plantas, agua de mar y el MMS”.

También dice ser víctima de la persecución por parte del gobierno español, pero que a pesar de eso “sigue adelante, porque no quiere dejarnos de espaldas al conocimiento ocultado por las mafias farmacéuticas, las mutuales, y otras”, se lee en la web.

En la descripción del evento se invita a participar de la charla “colaborando los que puedan”, depositando en su cuenta o pagando un bono colaboración de $380 que puede adquirirse depositando el dinero en un colectivo de Abitab o Red Pagos a nombre de Pàmies.

El comprobante de ese depósito será la entrada al evento.

En Montevideo, la actividad será el 11 de marzo a las 18:30 en el Salón de Actos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, ubicada en Rincón y Misiones. En Punta del Este, en tanto, el encuentro se realizará el 12 de marzo en la antigua estación de servicio Ancap de la península, en Avenida Gorlero y Calle 30.

Luego de pasar por Uruguay, seguirá por distintas ciudades de Argentina y Chile.

Su teoría

El promotor de la polémica sostiene desde hace varios años que la malaria puede curarse en horas y el ébola en tres días si se usa la planta adecuada. En cuanto al autismo, dice que es culpa de los “metales pesados que meten en las vacunas, la comida y los medicamentos”.

Acusa a la OMS de genocida, y a la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Unicef y otras organizaciones “como colaboradores de este genocidio”, por no permitir que “los conocimientos de los curanderos lleguen a países de África” azotados por el ébola y otras enfermedades. Sostiene también que el cáncer puede ser curado con una planta denominada kalanchoe.

En cuanto a los beneficios del MMS dijo: “Esto no se puede probar porque no da dinero a esas mafias”, dice Pàmies en un video publicado en Youtube en 2014, haciendo referencia a la OMS y a las empresas farmacéuticas. En cuanto a otros métodos naturales, Pàmies asegura que el agua de mar “es lo más efectivo para curar el cólera ya que hace que se ‘disuelva’, pero sin embargo la OMS no lo recomienda”, asegura en el mismo video.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Oncológica del Uruguay, Luis Ubillos, dijo a El País sin dudar que el método de Pàmies es una “fantasmada”.

“Es algo peligrosísimo. No podemos dejar que venga un tipo a decir que con agua jane cura el cáncer porque es un disparate”, indicó y agregó: “No tiene ni un solo estudio de valor científico que avale lo que dice. Cuando uno está desesperado, a medida que se van acortando las opciones, deposita la confianza en lo que sea. Y aprovecharse de eso es de mala gente. Es aprovecharse de la desgracia ajena”, dijo.

Según explicó, en el cáncer “han habido mejorías considerables en el tratamiento pero ninguna ha sido por soluciones mágicas. No está bien darle falsas esperanzas a la gente diciéndoles que con una mezcla de agua jane se van a curar”, subrayó.

Los riesgos que marca el Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad de España asegura que hay un riesgo doble en el consumo y la confianza en el MMS. “Por un lado, existen pruebas de que el mero hecho de tomar lo que en realidad es un tipo de lejía (cloro), aunque sea en dosis muy bajas, puede resultar perjudicial para la salud”, explica el diario El País de España, de acuerdo a declaraciones desde el organismo de sanidad. Por el otro, dice el ministerio, “las personas que lo consumen en lugar de tomar un fármaco legal incurren en el grave peligro de no tratar su enfermedad”.

Entre las dolencias a tratar con el MMS, además, los pseudocientíficos aseguran que cura el autismo, la hepatitis, la diabetes, la artritis, el cáncer, el ébola y la malaria. “El hecho de que un solo producto se proponga para el tratamiento de esta variedad de patologías [...] ya constituye una prueba de la ausencia de fundamento científico” de su uso, remarcó Sanidad.

En cuanto a la cura del autismo, Josep Pàmies revela que la campaña la inició “al pedírmelo varias familias con hijos afectados por esa enfermedad, que han probado ese remedio y están muy satisfechos”, dijo el hombre al diario español La Vanguardia. “Aconsejo tomar algo que ya está en el mercado y no requiere espera para conseguirlo”, dijo el agricultor pese a las contraindicaciones médicas.

Las supuestas “soluciones” a distintas enfermedades

El mms o cloro diluido: La sustancia MMS, denominada en español “Solución Mineral Milagrosa”, está compuesta por clorito de sodio y agua. El defensor de la pseudociencia asegura que puede curar varias enfermedades como el cáncer, el ébola o la malaria, pese al rechazo de los médicos.

La planta kalanchoe: Josep Pàmies también le adjudica propiedades curativas a la planta llamada kalanchoe. Asegura que son “antitumorales y regeneradoras de procesos de un cáncer”. Contó que llegó a esa planta luego de que un amigo paraguayo se la trajera diciendo que se había curado de cáncer.