Elon Musk sufrió una derrota a manos de su rival adolescente

El joven de 19 años que rastrea mediante bots el jet privado del multimillonario Elon Musk consiguió un respaldo legal para mantener esa actividad e incluso ampliarla. La Asociacion Federal de Aviación de Estados Unidos aprobó una solicitud que el mismo joven presentó ante el organismo.

Jack Sweeney señaló que presentó la solicitud bajo el fundamento de la Ley de Información del país norteamericano y celebró en Twitter. “Mi solicitud de FAA FOIA fue aprobada”, escribió y agregó: “Ahora tengo todos los documentos de registro y aeronavegabilidad de todos los jets de SpaceX”.

Sweeney mantiene desde el 2020 una cuenta en Twitter llamada “Elon Musk’s Jet” (El Jet de Elon Musk), en la que publica los movimientos del CEO de Tesla y de SpaceX. Mediante bots y datos públicos de plataformas de tráfico aéreo, marca aterrizajes de y despegues del avión privado.



La figura de Sweeney cobró notoriedad días atrás cuando el sitio Protocol publicó que Musk, el hombre más rico del mundo según Forbes, lo había persuadido para cancelar esa cuenta a cambio de 5.000 dólares. El joven le pidió, en cambio 50.000 dólares para su formación o para adquirir un Tesla modelo 3. Más tarde propuso una pasantía en una de sus empresas, pero el magnate lo bloqueó.

En los últimos días, cuando festejó el aval legal, Sweeney publicó un enlace a la documentación de aeronavegabilidad y el registro de tres aviones separados. Previamente, el muchacho ya se había dedicado a defender a través de Twitter las razones que sostienen su posición.



“Esta cuenta tiene todo el derecho de publicar el paradero del avión, los datos ADS-B son públicos, todos los aviones del mundo deben tener un transpondedor, incluso AF1 (Seguimiento de aviones VIP de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos)″, consignó el joven. “La política de Twitter establece que los datos que se encuentran en otros sitios también se pueden compartir aquí”, añadió.

No se trata del único multimillonario al que sigue. También hace lo mismo con los aviones privados de distintas figuras como Jeff Bezos o Bill Gates, que también se encuentran entre los más acaudalados a nivel mundial. No obstante, aclaró que su intención no es solicitarle dinero.