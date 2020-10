“Elle” el pronombre que la RAE estudia incorporar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Real Academia Española (RAE) tiene un Observatorio de Palabras donde incluye diferentes términos, e información sobre los mismos, que al momento no están incluidos en su diccionario, pero que generan dudas y son utilizados por las personas. Uno es “elle”.

A su vez, la RAE explicó que este observatorio da una información provisional y que en un futuro podrán o no incorporarse al diccionario. Sin embargo, explica que las palabras expuestas allí no implica que estén aceptadas por la academia.



Hay algunas palabras como sindemia, porfa (de por favor), veroño, encuarentenar y la que más se viralizó: elle.



El pronombre elle, de acuerdo a la RAE, “es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes.