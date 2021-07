7 elementos a eliminar de tu currículum, según un CEO y experto en redacción de CV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peter Yang, CEO de Resume Go, escribió una columna para la CNBC donde detalló los elementos que se deben eliminar de los CV “lo antes posible”. El listado lo elaboró luego de leer más de 1.000 currículos en lo que va de este año.

Yang no solo ha leído muchos CV, sino que además es director ejecutivo de una empresa encargada de redactarlos. Por este motivo, creó un listado de lo que no debe tener tu postulación: cada palabra y cada logro deben ser elegidos cuidadosamente, escribió.

1. Pasatiempos o intereses

​

De acuerdo a Yang, no es necesario aclarar los pasatiempos que se tienen, ya que no le aportan información relevante a la hora de contratar a una persona, o al menos no en primera instancia.



El CEO aconseja solo incluirlo si está asociado al puesto al que te postulás.

2. Muchas habilidades blandas



Para Yang, las habilidades sociales no deben ser “exageradas” ya que eso podría generar una “pérdida de credibilidad”. Y, por este motivo, recomienda escribir más habilidades duras, es decir las técnicas, que blandas.



3. Incluir una fotografía

​

Para este experto en CV, no es necesario incluir una foto ya que, incluso, algunos gerentes le expresaron que lo encuentran “poco profesional”.

4. Pronombres personales

​

Al ser un documento “personal” queda implícito que el autor sos vos. Por lo tanto no es necesario utilizar los pronombres personales como “yo” o “nosotros”.

5. Correo electrónico anticuado

​

Idealmente, es recomendable utilizar correos electrónicos actuales. El experto no recomienda utilizar aquellos desactualizados como Hotmail.

6. Dirección

Para Yang no es necesario aclarar dónde vivís porque esto, incluso, podría afectar una posible contratación.



7. Puestos de hace 10 o 15 años

Recomienda poner énfasis en describir los últimos trabajos y no aquellos que ya pasaron hace mucho tiempo: “No se preocuparán por ellos”, escribe.