¿Cómo hacer para elegir el racimo de uvas perfecto?

La uva es una fruta única, de gran sabor y en esta época está en todo su esplendor para ser consumida. En Uruguay podemos disfrutar de las uvas de mesa desde fin de año hasta fines de abril o principios de mayo, meses clásicos para esta fruta donde la oferta, la variedad y la calidad es la mejor.

Pero, ¿qué tenemos que saber para elegir el racimo perfecto?

Antes que nada es preciso saber diferenciar los tipos de uva y decidir cuál es la que se adapta mejor a nuestros gustos. Fernando Imperiale, productor de uvas de mesa y proveedor de Tienda Inglesa hace ya 20 años, explicó que se pueden encontrar entre otras, la Moscatel de Hamburgo, la Rubí y la Red Globe.

Las uvas Moscatel de Hamburgo tienen tonalidades azul oscuro o negras y es la más demandada por el consumidor uruguayo que, según Imperiale, “está acostumbrado a su sabor” que se caracteriza por altos niveles de azúcar natural.



La Rubí, en cambio, es una variedad rosada. El lado que queda expuesto al sol tiene un rosado más intenso y también tiene zonas más verdes. Una de sus principales características es su nivel inferior de azúcar en comparación con las de la familia Moscatel. Estas uvas tienen un sabor sutil amoscatelado que se combina con una variedad de perfumes que le permiten convertirse en un “producto muy interesante”.



Las Red Globe son de color rosado aunque a diferencia de las Rubí, tienen una tonalidad más pareja en todo el racimo. Sus granos son bien cilíndricos y grandes y es la variedad más conocida a nivel mundial. Esta uva tiene varias complejidades en su producción pero en Uruguay se comporta muy bien.



Una vez distinguida la variedad de uvas, ¿cómo elegir el racimo perfecto? Imperiale nos dio algunas pistas para encontrar frutas de buena calidad. Para poder identificar un buen racimo de uvas se debe mirar la coloración del raquis, que es el sostén de los granos de uva. La “columna vertebral” de esta fruta fresca tiene una tonalidad verde oscura a verde clara, lo que es un síntoma de haberse cortado recientemente o que cuenta con un buen manejo en la cadena de frío. Aquellos racimos de uvas que tienen raquis amarronados no son aconsejables, debido a que están deshidratados.



La uva es una fruta muy delicada para transportarla. De acuerdo a Imperiale, se deben maximizar sus cuidados al cortarla y mantenerla en ambientes húmedos y frescos posterior a la cosecha. “Ese trabajo lo hace muy bien Tienda Inglesa, ya que respeta la cadena de frío y tienen una correcta manipulación, que es fundamental”, agregó.



En ese sentido, un buen racimo de uvas es aquel en el cual el grano está bastante suelto y es fácil quitar y consumir. Otra característica que lo convierte en un gran racimo es que tiene granos de tamaño uniforme y que, a su vez, no tiene uvas que están rajadas o aplastadas.



¿Qué hacer luego de elegir un buen racimo de uva? Luego de comprarlas hay que transportarlas cuidadosamente y guardarlas en el cajón inferior de la heladera a unos 6 o 7 grados. Es la mejor manera para conservarlas. Según Imperiale, no se debe nunca dejar las uvas fuera de la heladera porque eso las “desmerece”.



A la hora de consumirlas, el productor y especialista recomienda poner cada racimo de uvas debajo de una canilla abierta durante 20 o 30 segundos para que el agua corra sobre ellas, las limpie y su temperatura se regule. Esto es importante porque además las uvas están compuestas en un 80%, de agua.



Beneficios y composición de las uvas de mesa

Esta fruta es muy rica en antioxidantes y contiene, además, vitamina c, potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio, entre otros nutrientes.



Las uvas, a su vez, tienen propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes, que permiten reducir el riesgo de tener problemas hepáticos así como diuréticos. También tiene propiedades antocianinas, que ayudan a cuidar la vista.



Las uvas de gran calidad que se venden en Tienda Inglesa llegan de distintos lugares de Uruguay. En los primeros meses de cosecha las uvas provienen de Salto, y luego, hacia finales de la temporada, es más probable encontrar uvas de Bañados de Carados y Canelones.



La pera Una fruta con grandes beneficios La pera es otra de las frutas en su mejor momento de cosecha, que suele ubicarse entre enero y abril de cada año. En nuestro país las peras más comunes son de las variedades Williams y Red Williams. Las que se venden en Tienda Inglesa provienen de las regiones de Rincón del Pino, en San José, de Melilla, en Montevideo, y de Juanicó, en Canelones.



Para elegir la mejor pera lo primero es observar si tiene cabito. Después, conviene mirar el color de su piel que debe ser lisa entre verde y amarilla. Es recomendable, también, elegir fruta que no tenga golpes ni machucones que perjudiquen su frescura.



Para almacenarlas se aconseja mantenerlas fuera de la heladera si están verdes o verdes amarillentas, debido a que acelera su maduración. Cuando las peras sean de color amarillo ya estarán en su mejor momento y registrarán un aumento de sus jugos interiores. En caso de comprar peras amarillas se recomienda almacenarlas en la heladera.



Esta fruta, que se caracteriza por su bajo contenido calórico, no solo es muy rica sino que, además, tiene grandes cantidades de agua (85%) en su composición. Es una fruta con alto contenido de azúcar simple que, a su vez, posee 6 gramos de fibra.



Tiene proteínas y no posee grasas. La pera además tiene otros nutrientes como la vitamina C, vitamina K, potasio, calcio, hierro, magnesio, ácido fólico, entre otros.



La ciruela Una aliada para combatir la anemia Al igual que las peras y las uvas, el mejor momento para comer ciruelas en Uruguay es entre diciembre, febrero y marzo.



Hay gran variedad de ciruelas en Uruguay, que se dividen en dos grandes grupos: europeas y japonesas. Todas forman parte de la familia de las Rosáceas. Dentro de las europeas, se pueden encontrar las Stanley y las Reina Claudia. Las japonesas tienen una curiosidad: a pesar de su nombre, podemos encontrar su origen en China. Las más comunes en Uruguay son las Golden Japan, de pulpa amarilla, y la Santa Rosa, de forma redonda y color rojo.



Para conseguir la ciruela perfecta se debe prestar particular atención a aquellas frutas maduras que tengan su piel sana.



Estas frutas se caracterizan por tener gran cantidad de propiedades que son beneficiosas para nuestra salud.



De acuerdo a un informe elaborado por el Mercado Modelo, la ciruela es rica en antioxidantes, permite reducir el colesterol y, además, por su gran contenido de fibra permite una mejor digestión.



Además aportan calcio, potasio, magnesio, fosforo y variadas vitaminas como la C, A y K. Por su alto contenido de hierro, son frutas muy recomendadas para combatir la anemia.



Las ciruelas que encontrarás en Tienda Inglesa son 95% de origen nacional de la zona de Canelones y Montevideo rural, además de San José y Colonia. El 5% restante se importa de Europa y Chile.



Tienda Inglesa selecciona cuidadosamente sus frutas. Recorren todas las zonas, se reúnen con diversos productores de Uruguay y toman conocimiento de cómo se producen y manipulan las frutas en el campo. Así, como las prácticas culturales amigables con el medioambiente, la conservación del suelo y buenas prácticas agrícolas.



Todas estas frutas se inspeccionan en el Centro de Distribución viendo que cumplan con lo establecido en cuanto a su tamaño, color, firmeza de pulpa y sabor.



Tienda Inglesa compra frutas en un régimen diario debido a que la frescura es la principal característica de sus productos.