Los elefantes actuales no se mezclan entre sí como las especies antiguas

Hoy en día, los dos tipos de elefantes vivos de África (de sabana y de bosque) son de hecho especies diferentes, pero los investigadores no encontraron evidencia reciente de que se apareen entre sí.



El estudio ofrece la primera mirada completa al genoma de los mamuts y mastodontes, así como de sus primos los elefantes, que alguna vez abundaron en la Tierra pero que ahora menguan rápidamente debido a la caza furtiva, que mata a 50.000 de ellos cada año.



"El mestizaje puede ayudar a explicar por qué los mamuts tuvieron tanto éxito en entornos tan diversos y durante tanto tiempo", dijo el autor principal Hendrik Poinar, genetista evolutivo de la Universidad McMaster.



"Es importante destacar que estos datos genómicos también nos dicen que la biología es desordenada y que la evolución no ocurre de manera organizada y lineal".



Se sabe que muchas otras especies relacionadas se entrecruzan, incluyendo los osos pardos y polares, los orangutanes de Sumatra y Borneo, y el chacal dorado y el lobo gris.



Múltiples evento de cruces

Pero hasta ahora no estaba claro cómo funcionó entre los elefantes, que surgieron entre cinco y 10 millones de años atrás en África y que una vez estuvieron entre los animales más grandes de la Tierra.



Para el estudio, los investigadores internacionales secuenciaron 14 genomas, incluidos los de dos mastodontes estadounidenses, un elefante de colmillos rectos de 120.000 años, un mamut de Columbia e individuos de las poblaciones actuales de elefantes en África y Asia.



Uno de los elefantes extintos que ha desconcertado a los expertos fue el elefante de colmillos rectos, que tradicionalmente estaba agrupado con elefantes asiáticos actuales debido a que su forma de cráneo y el tamaño de los dientes eran similares.



Pero el estudio encontró que los elefantes de colmillos rectos eran en realidad "un híbrido con partes de su composición genética derivadas de un antiguo elefante africano, el mamut lanudo y los elefantes de bosque actuales", dijo el informe en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, una revista estadounidense revisada por pares.



"Los hallazgos fueron extremadamente sorprendentes para nosotros", dijo Eleftheria Palkopoulou, científica postdoctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.



"Las relaciones entre la población de elefantes no pueden explicarse por simples divisiones, proporcionando pistas para comprender la evolución de estas especies emblemáticas".



Los estudios del genoma "revelaron múltiples eventos de cruces importantes entre diferentes especies antiguas, mostrando cómo esto jugó un papel fundamental en la evolución del elefante", dijo el informe.



Pero no mostraron evidencia genética de cruzamiento entre elefantes africanos de sabana y de bosques, "lo que sugiere que han vivido en aislamiento casi total durante los últimos 500.000 años, a pesar de vivir en hábitats vecinos".



David Reich, coautor y profesor del departamento de genética de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo que el estudio muestra que tanto los elefantes de la sabana africana como los del bosque "han estado aislados por largos períodos de tiempo, haciendo que cada uno merezca un estatus de conservación independiente".