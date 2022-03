Ekroth: "Vivimos en una cultura de la ansiedad, de hacer zapping con la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un nuevo programa del ciclo 2022 de Calidad de Vida en El País el psicólogo y escritor Gustavo Ekroth habló sobre el ritmo de vida que llevan las mayorías de las personas en la sociedad moderna y puntualmente sobre el trastorno de ansiedad generalizada.

El psicólogo señaló que hoy por hoy vivimos en “una cultura de la ansiedad, de hacer zapping con la vida. Porque las personas están apuradas haciendo algo y cuando todavía no terminaron de hacerlo ya saltean hasta terminar para ver el final”.



El profesional recordó que en el año 1974 expertos señalaron la existencia de una personalidad A y una personalidad B: “La A es una persona ansiosa que está siempre orientada al futuro, con proyectos, una persona apurada y con tendencia a tener problemas psicosomáticos, también cardiovasculares. En aquella época personalidad era considerada una patología susceptible de tratamiento psicológico. Hoy en día es lo común. En cambio, las personas con personalidad B hoy en día son mal vistas, no son consideradas con un statuts elevado, porque son más tranquilas, hacen las cosas a su tiempo, no están cargados de proyectos”, explicó.

Ekroth añadió que el hecho de estar siempre apurado y no tener tiempo muchas veces es considerado una especie de logro en la vida y que “esa tendencia a vivir en el futuro tiene mucho que ver con una actitud mental. Porque el estrés y la ansiedad pueden derivar de estímulos externos como aglomeraciones, ruidos fuertes, las agendas completas, pero generalmente la mayor parte de nuestra ansiedad viene de nuestra mente, que está constantemente descargando la parte que tiene que ver en nuestro cerebro con el estrés, el estado de alerta”.



Las personas ansiosas están en un punto A y quieren llegar al B, están en el B y quieren llegar al C, “no tienen una calma mental, entonces es muy difícil lograr calma si la mente no para”, señaló el psicólogo y escritor, quien agregó que actualmente las personas “hacen todo apuradas, comen apuradas, no saborean la comida lo que muchas veces hace que coman más de lo necesitan al no sentir la saciedad a tiempo, condicen apurados, quieren hacer todo rápido. Hay gente que siente que hacer las cosas así es sano y que si no se hace rápido es algo negativo. Incluso hay quienes se estresan al ver a otros haciendo las cosas más lentamente de lo que ellos lo harían”.



Este ritmo de vida desencadena en el aumento de patologías relacionadas con la ansiedad, explicó Ekroth , como por ejemplo los ataques de pánico. “Hoy en día los ataques de pánico son mucho más frecuentes de lo que eran hace unos 15 años atrás, porque al vivir en un esquema de vida de alta ansiedad son mucho más probables, junto con todas las secuelas que traen”, dijo.