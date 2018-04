Ejercicio en lugar de vitaminas para prevenir caídas en mayores

Las nuevas recomendaciones del grupo asesor médico independiente US Preventive Services Task Force (USPSTF) actualizan las que publicó por última vez en 2012, cuando fue favorable a tomar suplementos de vitamina D como una forma de prevenir las lesiones relacionadas con las caídas.



La última revisión de los ensayos clínicos sobre el tema no muestra ningún beneficio para las personas mayores promedio, e incluso supone un mayor riesgo de cálculos renales para quienes toman suplementos de calcio y vitamina D, a menos que una persona tenga deficiencia de ésta o sufra osteoporosis.



"El USPSTF encontró evidencias adecuadas de que tomar suplementos de vitamina D no tiene ningún beneficio en la prevención de caídas en los adultos mayores", de acuerdo con las directrices publicadas en el Journal of the American Medical Association.



En cambio, el USPSTF "recomienda intervenciones con ejercicios para prevenir caídas" en los mayores de 65 años, más propensos a este tipo de incidentes.



Los ejercicios puede incluir "clases individuales y grupales supervisadas y fisioterapia", dijeron las recomendaciones.



La actualización se basó en una revisión de 11 ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron más de 51.000 personas.



"El suplemento de vitamina D, solo o con calcio, no se asoció a una menor incidencia de fracturas" en adultos sin deficiencia de vitamina D, osteoporosis o fractura previa, según el informe.



Según los datos más recientes, de 2014, casi el 29% de los adultos estadounidenses de 65 años o más dijeron haberse caído. Casi el 38% "necesitó tratamiento médico o actividad restringida por un día o más", dijo el informe de JAMA.



Unas 33.000 personas murieron debido a caídas en 2015.



Un editorial sobre el tema en JAMA dijo que la nueva recomendación, con su "mayor énfasis en el ejercicio, garantiza la adopción y debería ser útil, especialmente porque las intervenciones de ejercicio reducen las caídas perjudiciales".



Sin embargo, para la gente mayor "en mayor riesgo de osteoporosis, con deficiencia de vitamina D, o ambos", sigue siendo razonable considerar la administración de suplementos de vitamina D (800-1000 UI/d o más), de acuerdo con las recomendaciones de otras sociedades profesionales como la Sociedad Endocrina de Estados Unidos y la Fundación Nacional de Osteoporosis", dijo el editorial.