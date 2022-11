¿Por qué los egipcios momificaban a sus muertos? Esto dice una nueva investigación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A lo largo de mucho tiempo se pensó que la momificación en el antiguo Egipto buscaba preservar el cuerpo después de la muerte. No obstante, un grupo de científicos británicos llegó a la conclusión de que, en realidad, la técnica buscaba “guiar a los muertos hacia la divinidad”.

Científicos de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, proponen una nueva concepción sobre la momificación. “Es un giro de 180°”, afirmó al sitio especializado WordsSideKick.com, Campbell Price, curador del Museo de Egipto y Sudán de esa casa de estudios, citado por Live Science.



Según Price, la equivocación respecto del significado de la momificación se originó en la época victoriana, en la última parte el siglo XIX. En aquel entonces los investigadores compararon la práctica de los egipcios con la técnica que se utilizaba para preservar el pescado. La sal era el ingrediente común en ambos procedimientos.



“La idea era conservar el pescado para comerlo en el futuro”, señaló Price. “Entonces, asumieron que lo que se le estaba haciendo al cuerpo humano era lo mismo que el tratamiento para los peces”, agregó.



Los investigadores presentarán sus conclusiones en una muestra que se inaugurará próximamente en el Museo de Manchester con el nombre de “Momias doradas de Egipto”. Allí darán cuenta de las errores respecto de una larga creencia.

Pese a la semejanzas, los científicos británicos marcaron que la sustancia salada utilizada por los egipcios no era similar a la sal que se utilizaba para conservar pescado. En el Antiguo Egipto se usaba natrón, un mineral natural, resultante de la mezcla de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio, recolectado cerca del río Nilo.



Hay, además, otro uso que llevó a los investigadores a reforzar su idea sobre la momificación pensada como una vía para la divinidad. “También sabemos que el natrón se usaba en los rituales del templo [y se aplicaba] a las estatuas de los dioses”, aseveró Price.



A su vez, el curador del museo de Egipto y Sudán, reparó en el hallazgo de incienso en las tumbas, un elemento que ha sido considerado como un regalo a los dioses. “El incienso y la mirra están en la historia cristiana de Jesús y fueron regalos de los tres reyes magos”, dijo Price. “En la historia del antiguo Egipto, descubrimos que también eran regalos apropiados para un dios”.



Y profundizó: “Incluso la palabra para incienso en el antiguo Egipto era ‘senetjer’ y literalmente significa ‘hacer divino’. Cuando estás quemando incienso en un templo, eso es apropiado porque es la casa de un Dios y hace que el espacio sea divino. A su vez, al usar resinas de incienso en el cuerpo, estás haciendo que el cuerpo sea divino y se convierta en un ser piadoso. No necesariamente lo estás preservando”.



Según el estudio de la Universidad de Manchester, los científicos victorianos y egipcios de aquellos años pensaban que los difuntos necesitarían sus cuerpos en el más allá, razón que sumaba más confusión al sentido real de la práctica.



Price añadió que no ayudó que por entonces “hubiera una obsesión biomédica”, una situación propia “de las ideas victorianas”, acerca de “la necesidad de tener un cuerpo completo” después de la muerte. “Esto incluía la extirpación de los órganos internos. Creo que en realidad tiene un significado algo más profundo y se trata básicamente de convertir el cuerpo en una estatua divina porque la persona muerta se ha transformado”, aseveró.



Según el trabajo británico, el hallazgo de las momias dentro de sarcófagos que muestra semejanzas con sus difuntos en una prueba más. “En inglés, una máscara es algo que oscurece tu identificación; un retrato revela la identidad”, explicó Price. “Esos objetos, paneles y máscaras dan una imagen idealizada a la forma divina”.



“Las momias doradas de Egipto” se exhibirá en el Museo de Manchester a partir del 18 de febrero de 2023. La exposición presentará una serie de máscaras funerarias, retratos de paneles y sarcófagos asociados con entierros del antiguo Egipto, que ofrecen más pruebas de las intenciones originales de momificación.