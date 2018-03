EE.UU. abre la puerta a cigarrillos con menos nicotina o no adictivos

La Agencia de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que busca aportes del público y que "explorará un producto estándar para reducir la nicotina a niveles mínimos o no adictivos".



Pese a décadas de campañas contra el cigarrillo, cerca de medio millón de personas mueren al año en Estados Unidos por consumir este producto, que cuesta unos 300.000 millones de dólares al año en cuidados de la salud y pérdida de productividad, dijo la FDA.



"Estamos dando un paso fundamental que podría acercarnos a nuestra visión de un mundo donde los cigarrillos ya no crearían ni mantendrían la adicción, haciendo más difícil que las generaciones futuras se vuelvan adictas, en primer lugar, y permitiendo que los fumadores adictos lo dejen o cambien a productos menos dañinos", expresó el comisionado de la Agencia, Scott Gottlieb.



La reducción de nicotina en los cigarrillos a un nivel no adictivo podría representar cinco millones menos de fumadores en el primer año de implementación, según una proyección de un estudio publicado el jueves en el diario de medicina New England.



En cinco años habría ocho millones menos de fumadores y para 2060 la tasa de consumidores en Estados Unidos caería a 1,4%, una cifra que actualmente se ubica en 15%, indicó el reporte. Para finales del siglo XXI, se habrían salvado 8,5 millones de vidas.



Los ejecutivos de la industria del tabaco de Altria y R.J. Reynolds expresaron su interés en la propuesta de la FDA y se mostraron dispuestos a trabajar juntos en lo que se estima sería un proceso que durará varios años.



"La noticia de hoy es una solicitud de información, no una regla planteada, y es el primer paso de un proceso de muchos años que requerirá a la Agencia examinar y resolver muchos temas complejos", dijo Murray Garnick, el vicepresidente ejecutivo de Altria Group Inc., que incluye al gigante tabacalero Philip Morris.



"Como la FDA ha reconocido, cualquier estándar de nicotina propuesto necesitaría ser parte de un paquete integral", agregó.



"Altria ya se ha estado preparando para un potencial estándar razonable y planeamos participar en cada paso de este proceso".



La campaña Niños libres de tabaco consideró el plan de la FDA como "audaz" e instó a la agencia a actuar rápido y plantear un plazo límite.



"Esta es realmente una oportunidad única en la vida para acelerar el proceso de reducción de consumo de tabaco, la causa número uno de muertes preventivas en la nación, y nos acerca a eliminarla como causa de muerte y enfermedad", dijo el presidente de la organización, Matthew Myers.