Una educación internacional de excelencia para la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escuchar y atender las necesidades de los estudiantes es tan importante como impartir formación, y ese es el objetivo del International College (IC), una institución que busca ser líder en educación a nivel nacional y regional. Este colegio bilingüe ubicado en el corazón de Punta del Este, en Avenida del Mar y Bulevar Artigas, cuenta con 430 alumnos y más de 50.000 m2. Es una institución autorizada por la Organización del Bachillerato Internacional, con un staff de 13 nacionalidades y un departamento de lenguas extranjeras.



“Creemos que los estudiantes del siglo XXI, en su búsqueda de la felicidad, deben ‘aprender a aprender’, recibiendo una educación desafiante e integral fundamentada en valores, con énfasis en la educación académica basada en el liderazgo, trabajo en equipo y servicio”, explica la directora general Dra. Iara Lindemann, que posee décadas de experiencia en institutos de países como Qatar, Inglaterra y Brasil.



EI IC dispone de un departamento psicopedagógico, integrado por psicólogas, psicopedagogas, psicomotricista y consejera, quienes acompañan a los estudiantes desde su ingreso, identificando posibles necesidades educativas y emocionales, generando planes de acción y prevención, en la búsqueda del crecimiento personal y social de los estudiantes.



Este año también se incorporó al equipo de liderazgo del colegio, Caroline Ayling, como head of primary, puesto que ocupó por quince años en un destacado colegio de Buenos Aires. El foco en primaria está dado en las unidades de investigación y proyectos interdisciplinarios, donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza. Potenciando y respetando los estilos de aprendizaje de cada niño.



Según la directora Lindemann , una de las características principales del colegio es la participación activa de las familias, mediante diferentes comités como el Parents committe y IC Planet, enfocado a acciones del medio ambiente y sustentabilidad, y también la existencia de departamentos especiales como IC Ediciones, la editorial propia del colegio. Otro diferencial es el Students Council, compuesto por representantes de cada clase elegidos democráticamente, que se reúne y plantea ideas e inquietudes.



Bases

Los tres pilares de la institución son: la formación académica asentada en la tecnología, las artes y los deportes. Como primer pilar, el IC cuenta con una infraestructura tecnológica de vanguardia, capaz de brindar una educación cada vez más personalizada y atenta a las necesidades de cada estudiante.



Explica la directora: “con los mejores estándares internacionales se busca dar respuestas adecuadas a una generación de nativos digitales, de manera que la cultura tecnológica constituya una faceta más de un mismo individuo, preparándolos para la sociedad actual y el futuro que los espera”.



En este sentido, todas las aulas del colegio tienen smartboards, y el Colegio cuenta con el avión IC, una aeronave real abierta al público, que fue reciclada como un espacio de aprendizaje de tecnología y robótica. Además posee una biblioteca con cafetería, a la que pueden acceder personas externas a la institución.



Un área fundamental es el departamento de Artes, que a partir de este año será liderado por la italiana Cristina Pentreath, quien fue formada en el Central School of Speech and Drama en Londres y trabajó como Head of Drama and the Arts en un reconocido colegio de San Pablo, Brasil. Las artes están fuertemente presentes en el colegio a nivel curricular y extracurricular para poder ofrecer a los estudiantes oportunidades de potencializar su aprendizaje a través de las artes.



Los estudiantes de secundaria con intereses en las artes escénicas serán los principales responsables de lo que será una de las tradiciones del colegio: las obras de teatro. “Se ha formado un equipo de docentes, en las áreas de música, artes visuales, artes escénicas, que trabajarán en conjunto con los estudiantes dándole énfasis al proceso creativo e innovador en pos de un producto final”, agrega Lindemann.

Instalaciones

El colegio cuenta con el International Sports Center (ISC), un centro deportivo de tres hectáreas abierto a todo público, que incluye canchas deportivas de césped sintético reglamentarias para fútbol, rugby y hockey, dos canchas outdoor multipropósito y pista de atletismo. Todas ellas realizadas con los mismos materiales que se utilizan en las instalaciones de los Juegos Olímpicos.



A éste se suman una sala de fitness con equipos de última generación y la principal atracción: el International Arena, cuyo piso de madera es de la misma calidad que las canchas de la NBA, con gradas y escenario, y es utilizado tanto para deportes indoor como para espectáculos artísticos y culturales.



Aquí se realizan torneos intercolegiales y campeonatos nacionales e internacionales, con más de mil personas por evento. El ISC está a cargo del Director de Deportes, Andrés Barrios, reconocido entrenador olímpico de la selección uruguaya.



“Queremos que cuando nuestros estudiantes deban liderar, lideren; cuando deban acompañar, acompañen. Sobre todo, deseamos que tengan en su núcleo un fuerte sentido de identidad que incorpore una mentalidad de pensamiento crítico para convertirse en dueños de su propio destino, más allá de las fronteras, trascendiendo la norma en todo lo que elijan hacer”, concluye la directora.