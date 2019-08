La ecuación matemática con dos resultados distintos que divide a los científicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuatro números, dos signos de operaciones matemáticas y un par de paréntesis se volvieron virales y rompieron las barreras idiomáticas. El motivo: conocer la solución correcta de esta ecuación que, según quien la mire, puede ser muy diferente.

La consigna es simple. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación: 8÷2(2+2)?

La suma fue presentada por primera vez en Twitter por el usuario Em, quien desafió a las personas a resolverla. Su tuit registró alrededor de casi 4.000 retuits y casi 15.000 me gusta.

Este simple posteo en Twitter dio la vuelta al mundo y generó una "grieta" entre los que afirman que la solución es 1 y los que argumentan que es 16. ¿Quién está equivocado? Ninguno.

"La forma en la que está escrita la operación es ambigua", aseguró a la prensa Mike Breen, de la Sociedad Americana de Matemáticas. Esto es lo que permite que ambas respuestas sean correctas.

La explicación para llegar a 16



Para algunos, los que aprendieron con el método PEMDAS (abreviatura de Paréntesis, Exponentes, Multiplicación-División, Suma y resta), primero se efectúa antes la multiplicación y luego el resto de las operaciones matemáticas.

En el caso de la ecuación en cuestión, los que llegan a 16 como resultado, el siguiente orden: paréntesis, exponentes, multiplicación, división, sumas y restas.



Ejemplo: 8÷2(2x2) = 8÷2(4) = 4(4) = 16

La explicación que da 1



En este caso, aprendieron el método BODMAS (abreviatura del inglés que significa Corchetes, Orden -potencias y raíces-, División, Multipliación, Suma y resta).



En este caso, lo primero que se hace es: 8÷2(2x2) = 8÷2(4) = 8÷8= 1.

La explicación



La matemática Jana Rodríguez Hertz dijo en Twitter que "no da ni 1 ni 16" puesto que "la ecuación está mal definida como está". Y escribió: "No hay ninguna convención UNIVERSALMENTE ACEPTADA de cómo debe operarse. Y no, operar de izquierda a derecha con los operadores / y x no es una convención universalmente aceptada (...) Al no ser universalmente aceptada no hay un resultado único. Por lo tanto, no está bien definida".

Hablemos de la ecuación que se ha viralizado en estos días y que tanto ha dado que discutir. ¿Cuánto da? ¿16 o 1? pic.twitter.com/u4KAz3hwxF — Jana Rodriguez Hertz 汉娜 (@janarhertz) 3 de agosto de 2019

Hannah Fry, profesora asociada de matemáticas en el Centro de Análisis Espacial Avanzado del University College London, revela que tanto 1 como 16 son correctos, pero la ecuación está mal escrita, según una nota de Daily Mail.

"Cada vez que escribimos ecuaciones, tratamos de hacerlo de manera que no haya manera posible de que puedan malinterpretarse", dijo. "La fracción obliga a quien esté escribiendo a elegir (...) Entonces, la respuesta es que tanto 1 como 16 son correctos, dependiendo de cómo lo interpretes. Pero tampoco, ninguno de ellos lo es, porque la ecuación mal escrita".

Con información de La Nación