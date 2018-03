El eco puede ayudar a personas ciegas a ubicar objetos de manera precisa

Las personas no videntes tienen la capacidad de identificar escenarios en los que se encuentran gracias al uso del sonido. Esto se debe a que son más sensibles a la acústica de su entorno y tienen una gran capacidad auditiva.



El estudio desarrollado en la Universidad de Durham, confirmó que las personas pueden identificar objetos con una alta tasa de precisión tan solo con escuchar los ecos de 'clics' en la boca y que alteran patrones habituales.



De esta manera, es posible evitar colisiones y transitar ya que los rebotes del sonido de paredes y edificaciones permiten conocer la ubicación de estos. La ecolocalización es conocida por ser la técnica que utilizan los murciélagos.



Lore Thaler, encargado de liderar el estudio, conversó con el medio inglés The Guardian e indicó que "desde una perspectiva científica, está firmemente establecido que las personas pueden hacer esto".



Para comprobar que la ecolocalización es efectiva, los científicos colocaron un disco de 17,5 centímetros en el entorno de distintos voluntarios, quienes fueron capaces de detectar el objeto con un 100% de efectividad cuando se encontraba frente de ellos. Por otro lado, cuando el disco se encontraba detrás la precisión no superó el 50%.



Esta técnica debe ser generalmente acompañada de un bastón o perro lazarillo. No como un reemplazo de estos, sino que como un complemento. Thaler agregó que la ecolocalización es una "habilidad es muy facil de aprender" y puede ayudar a personas que padecen cegera a evitar colisiones y choques con objetos a la altura de la cabeza y además entrega una impresión del entorno.