Eclipse total de sol: será casi exclusivo para los científicos, pero NASA transmitirá en vivo

El eclipse total de sol que se va a producir mañana sábado será un espectáculo astronómico casi exclusivo para un puñado de científicos, ya que sólo será visible en su fase de totalidad desde la Antártida, donde trabajan equipos muy reducidos de investigadores que ocupan las bases permanentes que tienen algunos países.

Muy pocas personas tendrán posibilidad mañana de ver el eclipse total de sol, pero algunas instituciones o centros de investigación, entre ellos la NASA, han programado retransmisiones en directo de este fenómeno a través de sus canales oficiales gracias a la colaboración de algunos de los científicos integrados en las expediciones científicas que tienen lugar ahora en la región antártica. La NASA lo transmitirá aquí

Parcialmente, y según los datos del Observatorio Astronómico Nacional, el eclipse será visible en algunos lugares muy meridionales del hemisferio sur a partir de las 5:29 horas UTC (02:29 hora de Uruguay), cuando el fenómeno se podrá observar en sitios muy al sur del océano Atlántico, y se prolongará hasta las 9:37, aunque a esa hora ya solo se podrá apreciar al sur de Tasmania (Australia).



La fase de "totalidad" del eclipse se iniciará a las 7:00 UTC (04:00 Uruguay) en un punto del océano atlántico situado al este de las islas Malvinas; cruzará el mar de Weddel y el oeste de la Antártida y terminará a las 8:06 en un punto del océano Antártico situado frente a la Barrera de hielos Gezt (en la Antártida).



A diferencia de lo que ocurre con los eclipses lunares, este no se podrá ver a simple vista sino que será necesario usar lentes especiales o un filtro de soldadura. Mirarlo de forma directa podría provocar daños irreversibles en la retina como consecuencia de la radiación emitida por el sol.



El eclipse se va a producir cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, lo que provocará un ensombrecimiento en esas zonas, que será mucho más pronunciado durante la fase de totalidad en la región antártica.



Aunque es "sólo" una más entre las 200.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, el Sol es la más próxima a la Tierra y el astro más brillante desde la Tierra, por lo que los eclipses, y en especial los "totales" como el que se va a registrar mañana, son especialmente interesantes para la comunidad científica ya que permiten, según el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) realizar una gran variedad de experimentos y observaciones.



Los eclipses facilitan el estudio de la corona solar y realizar mediciones de muy alta precisión sobre el diámetro solar, ya que el inicio y el final de la fase "total" ofrecen -subraya el IAC- unas referencias precisas para realizar esas mediciones y avanzar en una cuestión esencial para los científicos: si el tamaño del Sol varía con el tiempo.



Todas las instituciones científicas insisten en la importancia, para hacer una observación segura, de tomar medidas y usar medios adecuados incluso cuando el sol parcialmente -o en su mayor parte- esté oscurecido, y la NASA ha insistido, ante el evento astronómico de mañana, en que no es seguro mirar directamente al Sol y en que unas gafas de sol normales no son tampoco seguras.



La NASA ha subrayado que sólo es seguro mirar directamente al Sol sin una protección adecuada durante el breve periodo de tiempo en el que la luna ensombrece por completo la estrella, pero ha incidido en que es "crucial" saber cuando quitarse esa protección y volver a utilizarla.