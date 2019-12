Dolores crónicos, epilepsia o ansiedad: el cannabis, cada vez más utilizado en mascotas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Uruguay no se consiguen productos hechos a base de cannabis para uso veterinario, pero desde hace un tiempo muchos profesionales comenzaron a ver los beneficios de tratar a perros, gatos y caballos con estos fármacos.

La opción que queda es utilizar el cannabis medicinal que se receta para humanos.

Nadia Crosignani, veterinaria e investigadora del uso de cannabis en animales, estuvo a cargo de la charla “Uso de cannabis en medicina veterinaria”, uno de los temas tratados en la sexta edición de Expocannabis, que se realizó el 6, 7 y 8 de diciembre en el centro de eventos LATU.

Crosignani, que es directora de la Unidad de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos de la Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, dirige cuatro maestrías con investigaciones ligada al uso clínico del cannabis para perros y caballos que son pacientes oncológicos y con osteoartrosis.

La experta sostuvo que si bien en Uruguay se ven buenos resultados administrando el medicamento que se usa en humanos, estos productos “no siempre sirven porque a las mascotas a veces no les gusta el sabor y no lo quieren tomar. O lo toman, pero espuman por la boca y eso asusta al dueño, que piensa que el animal se está intoxicando y ya no se lo quiere administrar más”.

Epifractán es el único medicamento a base de cannabis habilitado en Uruguay. Foto: F. Ponzetto.

La doctora explicó que en otras partes del mundo, como Estados Unidos o en países europeos, las medicinas para animales hechas a base de cannabis existen en diferentes presentaciones: “Algunos vienen en polvo, aceites, otros en forma de galletitas”.

Crosignani sostuvo que la mayoría de los veterinarios están de acuerdo en recetar cannabis para ciertos casos, “entienden que hay beneficios. Pero de todas maneras hay informes que indican que el 50% de estos profesionales todavía no se siente cómodo hablando de cannabis en la clínica con el propietario del animal” .

La experta sostuvo que e Uruguay existe “una gran ventaja” ya que la aprobación en 2014 de la Ley 19.172 que regula la producción, distribución y venta del cannabis, facilitó mucho el trabajo de los veterinarios ya que se empezó a hablar más del tema: hace algunos años, pasaba que “llegaba el dueño con su perro decaído y cuando le preguntaban si el animal había comido algo, la persona decía que no. ´¿Seguro que no comió algo, algún brownie?´. Y la respuesta seguía siendo que no. Eran charlas muy largas para que el propietario confesara que sí, que había hecho brownies con cannabis y que el perro había comido accidentalmente”, recordó.

¿En qué casos se suele recomendar?

La profesional señaló que “hay que seguir trabajando” e investigando el uso de estas medicinas en los animales. Explicó que en facultad de Veterinaria cuentan con una comisión de ética que es “mucho más flexible” que la de facultad de Medicina y eso “nos hace tener aprobados algunos proyectos de investigación”, dijo. Además, agregó que “a nivel mundial tenemos bastante información sobre que usos de cannabis en veterinaria y sobre cuáles pueden ser lo beneficios para nuestras mascotas”.

Destacó que si bien está comprobado que los cannabinoides actúan muy bien en muchos casos, el veterinario debe hacer un seguimiento del paciente porque ocurre lo mismo que con los humanos: cada uno es diferente ya sea por la edad, otros medicamentos que toma, etc.

El cannabis se usa como analgésico en casos de dolores crónicos provocados, por ejemplo, por osteoartrosis. También es muy utilizado es para alergias: “Hay tantos perros y gatos alérgicos crónicamente tomando corticoides por años, cuando ahora sí sabemos los podemos tratar también con cannabis”. Suele ser recomendado además para tratar la llamada “ansiedad por separación”, que ocurre cuando el perro se queda solo en casa y rompe cosas, se llega a lastimar por rascar puertas, etc. En casos de epilepsia también se han observado buenos resultados.

Foto: Pixabay

La profesional resaltó que el uso de medicina cannábica se realiza asociado a otros fármacos, nunca es aislado. Y que muchas veces los dueños o incluso algunos veterinarios temen que el animal se intoxique por consumir cannabis, pero aclaró que si bien puede haber efectos colaterales que deberán ser monitoreados por el profesional (hipoglicemia, por ejemplo) es muy difícil llegar a una intoxicación, ya sea a través de un medicamento o el consumo accidental. “No se van a morir, porque es imposible llegar a la dosis tóxica, que es muy grande y no va a suceder”, sostuvo.

Crosignani lamentó que en ocasiones hay falta de información en sus colegas: “A veces el propietario del animal sabe mucho más sobre cannabis y le termina explicando sobre estos temas”.



Recordó que cualquier animal que esté padeciendo algún dolor crónico puede ser atendido en facultad de Veterinaria.